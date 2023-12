Sternengucker erwarten spektakulären Meteorschauer inmitten unterschiedlicher Lichtverschmutzungsgrade

Sterngucker auf der ganzen Welt erwarten diese Woche mit Spannung eine der atemberaubendsten Sternschnuppenschauspiele, wenn der jährliche Geminiden-Meteorschauer seinen Höhepunkt erreicht. Der diesjährige Schauer, bekannt als „Nature's own Christmas Lights“, verspricht besonders bemerkenswert zu werden, da über 100 Meteore pro Stunde den Nachthimmel erhellen.

Ob jemand dieses himmlische Spektakel genießen kann, hängt jedoch stark von seinem Standort und dem Grad der Lichtverschmutzung in seiner Umgebung ab. In Großbritannien beispielsweise gibt es in den einzelnen Städten erhebliche Unterschiede in der Lichtverschmutzung. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 12 Städte im Land als Städte mit der höchsten Lichtverschmutzung eingestuft werden, darunter London, Manchester und Birmingham. Im Gegensatz dazu gibt es 20 Städte mit deutlich geringerer Lichtverschmutzung, etwa Lancaster, Chippenham, Folkestone, Truro und Winchester, in denen die Milchstraße deutlicher zu beobachten ist.

Der Geminiden-Meteorschauer wird durch Trümmer verursacht, die der 1862 entdeckte Asteroid Phaethon zurückgelassen hat. Diese Meteore sind aufgrund ihrer Helligkeit und vielfarbigen Natur, die oft als Streifen aus gelbem, grünem und blauem Licht erscheinen, bei Sternguckern besonders beliebt. Es wird empfohlen, einen dunklen Himmelsbereich in der Nähe des Sternbilds Zwillinge zu finden, von dem die Meteore auszustrahlen scheinen, und geduldig auf das faszinierende Schauspiel zu warten. Es sind weder ein Teleskop noch ein Fernglas erforderlich, da sich diese Sternschnuppen am besten mit bloßem Auge erkennen lassen.

Der diesjährige Meteorschauer wird am Donnerstagabend gegen 7:30 Uhr seinen Höhepunkt erreichen, was ihn zu einem unglaublichen Anblick für diejenigen macht, die das Glück haben, sich in einem Gebiet mit minimaler Lichtverschmutzung aufzuhalten. Da der Schauer mit dem Neumond zusammenfällt und für einen dunkleren Himmel sorgt, sagen Astronomen und Wissenschaftler voraus, dass 2023 ein außergewöhnlich günstiges Jahr für die Beobachtung von Meteoritenstreifen am Himmel sein wird.

Egal, ob Sie sich in einer hell erleuchteten Stadt oder an einem Ort mit einem unberührteren Nachthimmel befinden, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Wunder des Universums oben zu genießen. Der Geminiden-Meteorschauer bietet eine magische Gelegenheit, sich mit der Schönheit des Kosmos zu verbinden und uns an die Weite und das Wunder zu erinnern, die jenseits unserer eigenen kleinen Welt liegen.