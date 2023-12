Titel: Der prächtige „Blaue Drache“ beherrschte die alten Pazifikmeere

By

Zusammenfassung: Ein kürzlich entdeckter japanischer Mosasaurier namens Wakayama Soryu oder „blauer Drache“ hat Wissenschaftler mit seinen einzigartigen Eigenschaften verblüfft, die ihn zu einem tödlichen Jäger machten. Das gut erhaltene Skelett, das im Aridagawa-Fluss in Wakayama gefunden wurde, ist das vollständigste Mosasaurier-Exemplar, das jemals in Japan und der nordwestlichen Pazifikregion gefunden wurde. Mit einer haifischähnlichen Rückenflosse für agile Manöver und außergewöhnlich langen Hinterflossen für den Antrieb besaß der blaue Drache bemerkenswerte körperliche Eigenschaften. Sein nahezu binokulares Sehvermögen machte ihn zu einem beeindruckenden Raubtier, während seine paddelförmigen Flossen ihn von anderen Tieren unterschieden. Die Entdeckung dieses uralten Meeresreptils wirft Licht auf die vielfältigen und außergewöhnlichen Lebewesen, die einst die Ozeane der Erde beherrschten.

In einer bahnbrechenden Studie haben Forscher der University of Cincinnati die Geheimnisse des blauen Drachen gelüftet. Der leitende Wissenschaftler Takuya Konishi beschrieb den Befund als beispiellos und erklärte: „Sofort war es etwas, was ich noch nie zuvor gesehen hatte.“ Der alte Mosasaurier lebte vor über 72 Millionen Jahren zusammen mit dem berühmten Tyrannosaurus Rex und anderen Dinosauriern. Sein Schicksal ähnelte jedoch dem der Dinosaurier, da die Mosasaurier während des Massenaussterbens verschwanden.

Die einzigartige Anatomie des blauen Drachen unterscheidet ihn von seinen Gegenstücken. Seine Hinterflossen sind länger als sein Kopf, ein Merkmal, das bei anderen Mosasauriern nicht zu sehen ist. Darüber hinaus waren seine vorderen Flossen ideal für schnelle Bewegungen, während die hinteren Flossen eine entscheidende Rolle beim Tauchen und Auftauchen spielten. Die Kombination dieser Anpassungen machte den Blauen Drachen zu einem hocheffizienten Schwimmer und Jäger, der die Fähigkeiten moderner Meeresbewohner übertraf.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft schätzte die Bedeutung dieses Fundes angesichts der außergewöhnlichen Vollständigkeit des Fossils des blauen Drachen. Die Wissenschaftler brauchten fünf Jahre, um das Fossil sorgfältig aus dem umgebenden Sandstein zu extrahieren. Schließlich gipfelten ihre Bemühungen in einer veröffentlichten Studie im Journal of Systematic Palaeontology, die ein detailliertes Verständnis der großartigen Kreatur lieferte, die einst die alten Pazifikmeere durchstreifte.

Die Entdeckung des Wakayama Soryu erweitert unser Wissen über das vielfältige Meeresleben, das im Zeitalter der Dinosaurier gedieh. Mit seinen tödlichen Jagdfähigkeiten, seiner beispiellosen Anatomie und seiner bemerkenswerten Größe, vergleichbar mit einem Weißen Hai, ist der blaue Drache ein Beweis für die uralten Wunder der Erde.