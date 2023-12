Archäologen entdecken Zwillingstempel im Irak

By

Zusammenfassung: Jüngste archäologische Ausgrabungen im Irak haben die Existenz von Zwillingstempeln offenbart, die bis in die Antike zurückreichen. Es wird angenommen, dass der neuere Tempel, der im vierten Jahrhundert v. Chr. erbaut wurde, eine Verbindung zu Alexander dem Großen hat. Die Entdeckung wirft Licht auf die reiche Geschichte der Region und legt nahe, dass das Erbe der Sumerer auch in der hellenistischen Zeit noch Einfluss hatte.

Bei laufenden Ausgrabungen des British Museum in der sumerischen Stadt Girsu (heute Tello) förderten Archäologen eine mehrschichtige Konstruktion zutage, die aus einem älteren sumerischen Tempel und einem neueren hellenistischen Tempel bestand, der dem griechischen Gott Herkules und dem sumerischen Heldengott Ningirsu gewidmet war . Die Tatsache, dass der zweite Tempel genau an derselben Stelle wie der erste errichtet wurde, lässt darauf schließen, dass dieser Ort für die Menschen in Mesopotamien von großer Bedeutung war.

Unter den Funden befand sich ein gebrannter Ziegelstein mit einer Inschrift auf Aramäisch und Griechisch, in der „der Geber zweier Brüder“ erwähnt wurde. Es wird angenommen, dass dieser Hinweis auf Alexander den Großen anspielt, der für seine Eroberungen und die Errichtung eines riesigen Reiches bekannt war. Der Ziegel enthielt auch Symbole, die mit Zeus, dem griechischen Himmelsgott, in Verbindung gebracht wurden.

Der Fund einer silbernen Drachme, einer antiken griechischen Münze, unter einem Altar oder Schrein untermauert die Möglichkeit einer Beteiligung Alexanders am Tempel. Die Münze zeigt eine Darstellung des Herkules, die herkömmlichen Darstellungen von Alexander und Zeus ähnelt. Es wird spekuliert, dass Alexanders Besuch in Babylon oder ein Abstecher nach Susa während seiner Herrschaft ihm die Gelegenheit gegeben haben könnten, Einfluss auf den Wiederaufbau des Tempels zu nehmen.

Zusätzlich zu diesen Artefakten wurden bei den Ausgrabungen auch Tonfiguren von Soldaten freigelegt, möglicherweise Opfergaben nach Schlachten. Die Anwesenheit mazedonischer Reiter zu Pferd impliziert eine Verbindung zu Alexander und einen Kult kriegerischen Heldentums.

Diese Ergebnisse deuten auf eine enge Verbindung zwischen Alexander dem Großen und den Zwillingstempeln hin und unterstreichen den anhaltenden Einfluss der Sumerer und die reiche historische Bedeutung der Region. Weitere Forschungen und Analysen werden mehr Licht auf das Ausmaß von Alexanders Beteiligung und seinen Einfluss auf die Rekonstruktion dieser antiken Stätten werfen.

