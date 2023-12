Bizarre Meereswürmer entwickeln eine einzigartige Fortpflanzungsstrategie

Einige Meereswürmer haben eine besondere Fortpflanzungsmethode übernommen, indem sie an ihrem hinteren Ende einen zweiten Wurm wachsen lassen, der schließlich abbricht, um Partner zu finden. Japanische Grüne Sylliden (Megasyllis nipponica) wenden diese unkonventionelle Strategie an, wie in einer kürzlich in Scientific Reports veröffentlichten Studie berichtet wird. Diese Würmer leben normalerweise am Meeresboden, aber wenn sie zur Fortpflanzung bereit sind, unterliegen sie erheblichen Veränderungen und verwandeln ihren Körper in eine Struktur, die als Epitoke bekannt ist. Diese Transformation ermöglicht es ihnen, in der Wassersäule zu schwimmen, was ihnen die Möglichkeit gibt, auf der Suche nach potenziellen Partnern längere Strecken zurückzulegen.

Während die meisten Syllidenwürmer nach der Fortpflanzung sterben, verfolgen japanische Grüne Sylliden einen anderen Ansatz. Sie entwickeln an ihren Schwanzenden einen Abschnitt, der Ausläufer genannt wird, der sich schließlich ablöst und wegschwimmt, um Mitglieder des anderen Geschlechts zur Paarung zu finden. Der Ausläufer ist nicht nur ein Schwanz, sondern ein vollständig ausgebildetes Wesen mit eigenem Gehirn, eigenen Augen, Fühlern und Geschlechtsorganen. Allerdings fehlt ihm ein funktionierender Mund oder ein funktionierendes Verdauungssystem, da sein einziger Zweck darin besteht, Eier oder Spermien zu produzieren, bevor er schnell stirbt.

Die an der Studie beteiligten Forscher waren besonders von der Expression der Hox-Gene im Ausläufer fasziniert. Ursprünglich erwarteten sie, dass die Genexpression die des ursprünglichen Organismus widerspiegeln würde, wobei die Gene für Kopf, Mittelteil und Schwanz an denselben Positionen exprimiert würden. Sie entdeckten jedoch, dass der Ausläufer lediglich aus einem Kopf und einem Schwanz ohne Mittelteil besteht. Der Ablösemechanismus des Ausläufers ist noch nicht vollständig geklärt, es wird jedoch angenommen, dass er bei seinen zappelnden Bewegungen abbricht.

Während sich der Ausläufer auf die Suche nach einem Partner in der Wassersäule macht, beginnt der verbleibende Wurm eine winzige Knospe zu bilden, die schließlich den verlorenen Schwanz ersetzt. Dieser widerstandsfähige Wurm lebt weiter, ernährt sich und züchtet einen weiteren abnehmbaren Hintern für die zukünftige Fortpflanzung. Die einzigartige Fortpflanzungsstrategie dieser Meereswürmer bietet einen faszinierenden Einblick in die vielfältigen und einfallsreichen Methoden, die Organismen zum Überleben und zur Fortpflanzung in ihrer Umwelt einsetzen.