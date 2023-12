Neue Studie enthüllt schockierende Mengen an Methangas im arktischen Permafrost

By

In einer bahnbrechenden Studie haben Wissenschaftler eine erschreckende Entdeckung über den Permafrost der Arktis gemacht: Er beherbergt ein riesiges Methanmonster, das eine ernsthafte Bedrohung für unseren Planeten darstellt. Wenn die Temperaturen steigen und der Permafrost zu schmelzen beginnt, werden erhebliche Mengen Methan freigesetzt, ein starkes Treibhausgas, das das Potenzial hat, die globale Erwärmung zu beschleunigen.

Die von norwegischen Forschern durchgeführte Studie konzentrierte sich auf den norwegischen Archipel Spitzbergen und enthüllte alarmierende Mengen an Methangas, das tief unter dem gefrorenen Boden eingeschlossen ist. Durch die Analyse der Daten von acht Explorationsbohrungen, die von Unternehmen für fossile Brennstoffe gebohrt wurden, stellten die Wissenschaftler fest, dass die Hälfte von ihnen erhebliche Mengen Methan enthielt. Dieser Befund legt nahe, dass die Freisetzung von Methan aus Permafrost ein weit verbreitetes Phänomen ist und nicht nur auf Spitzbergen beschränkt ist.

„Ein anekdotisches Beispiel stammt aus einem Bohrloch, das kürzlich in der Nähe des Flughafens in Longyearbyen gebohrt wurde“, erklärte Hauptautor Thomas Birchall. „Die Bohrer hörten ein blubberndes Geräusch aus dem Bohrloch, also beschlossen wir, einen Blick darauf zu werfen, ausgerüstet mit rudimentären Alarmen, die explosive Methankonzentrationen erkennen sollten – die sofort ausgelöst wurden, als wir sie über das Bohrloch hielten.“

Was diese Studie besonders bedeutsam macht, ist, dass sie die erste systematische Analyse von Methangas im Permafrost von Spitzbergen darstellt, obwohl Unternehmen für fossile Brennstoffe seit über 50 Jahren Bohraktivitäten in der Region durchführen. Es liefert entscheidende Einblicke in die Schwere der Methangefahr und unterstreicht die Notwendigkeit dringender Maßnahmen zur Bewältigung des Problems.

Während das genaue Ausmaß des Methanaustritts aus dem arktischen Permafrost ungewiss bleibt, geben die aktuellen Forschungsergebnisse Aufschluss über das Ausmaß des Problems. Daten aus 18 Kohlenwasserstoffexplorationsbohrungen, 500 Kohleexplorationsbohrungen und 10 wissenschaftlichen Bohrlöchern bilden die Grundlage dieser Studie und vermitteln ein umfassendes Verständnis der Situation.

Da sich die Klimakrise verschärft, ist es wichtig, dass wir uns dem Methanmonster stellen, das unter der gefrorenen Oberfläche der Arktis lauert. Die Ergebnisse dieser Studie sind eine deutliche Erinnerung an die dringende Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen einzudämmen und nachhaltige Lösungen zur Eindämmung des Klimawandels zu verfolgen, bevor es zu spät ist.