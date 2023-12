Neue Erkenntnisse zur Eisadhäsion auf Oberflächen

Die Ansammlung von Eis kann für verschiedene Branchen, darunter die Luftfahrt und die Schifffahrt, erhebliche Gefahren darstellen. Das Entfernen von Eis von Oberflächen ist anspruchsvoll und energieintensiv, was Forscher dazu veranlasst, die Entwicklung passiver eisabweisender Materialien zu untersuchen. Während sich frühere Studien auf aus reinem Wasser kristallisiertes Eis konzentrierten, untersuchte eine aktuelle Untersuchung der University of Illinois Chicago den Einfluss von Verunreinigungen, die häufig in natürlichem Wasser vorkommen, auf die Eishaftung an gängigen Strukturmaterialien.

Im Labor untersuchten Wissenschaftler Eis, das mit unterschiedlichen Konzentrationen an Verunreinigungen wie Salz, Tensid und Lösungsmittel gebildet wurde. Überraschenderweise stellten sie fest, dass kontaminiertes Eis unter bestimmten Bedingungen weniger klebrig war als Eis aus reinem Wasser. Diese verringerte Haftung wurde auf ein Phänomen zurückgeführt, das als Quasiflüssigkeitsschicht bezeichnet wird und sich bildet, wenn Eis mit fester Materie in Kontakt kommt.

Die quasi-flüssige Schicht, die sich in der Nähe der festen Oberfläche befindet, besitzt flüssigkeitsähnliche Eigenschaften, die die Stärke der Eishaftung beeinflussen. Die experimentelle Analyse dieser Schicht ist eine Herausforderung. Dennoch verwendeten Forscher Molekulardynamiksimulationen, um zu untersuchen, wie Verunreinigungen seine Eigenschaften beeinflussten. Sie entdeckten, dass durch Gefrier- und Entwässerungsprozesse Verunreinigungen aus dem Eis ausgetrieben wurden, was zur Bildung einer Flüssigkeitsschicht führte, die die Glätte der Eisoberfläche erhöhte.

Interessanterweise beleuchtet die Studie auch die Herausforderungen, denen sich Schiffe in arktischen Regionen gegenübersehen. Trotz der geringen Salzkonzentration im Salzwasser kann die Eisbildung immer noch problematisch sein. Die Geschwindigkeit, mit der Wasser gefriert, wirkt sich auf die Migration von Verunreinigungen aus, wobei ein langsameres Gefrieren dazu führt, dass sich Verunreinigungen an der Eis-Feststoff-Grenzfläche ansammeln, was zu einer stärkeren Adhäsion führt. Wenn das Gefrieren jedoch schnell erfolgt, werden Verunreinigungen isoliert oder ausgestoßen, wodurch reineres und stärkeres Eis entsteht, das weniger an Oberflächen haftet.

Diese Forschung markiert den Beginn einer tiefergehenden Erforschung der Adhäsion von unreinem Eis mit Auswirkungen auf verschiedene Bereiche. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in das Verhalten von Eis auf Oberflächen und eröffnen neue Wege für Forschung und Innovation.

FAQ:

F: Warum ist das Entfernen von Eis von Oberflächen eine Herausforderung?

A: Eis haftet hartnäckig an den meisten Oberflächen, was seine Entfernung riskant und energieintensiv macht.

F: Was wurde in der Studie der University of Illinois Chicago untersucht?

A: Die Studie untersuchte den Einfluss von Verunreinigungen, die häufig in natürlichem Wasser vorkommen, auf die Eishaftung an gängigen Strukturmaterialien.

F: Was ist die quasi-flüssige Schicht?

A: Die quasi-flüssige Schicht ist eine einzigartige Struktur, die sich bildet, wenn Eis auf feste Materie trifft und flüssigkeitsähnliche Eigenschaften besitzt.

F: Wie wirkten sich Verunreinigungen auf die Eishaftung aus?

A: Durch Gefrier- und Entwässerungsprozesse wurden Verunreinigungen aus dem Eis ausgetrieben, was zur Bildung einer Flüssigkeitsschicht führte, die die Rutschfestigkeit des Eises erhöhte.

F: Warum haben Schiffe in arktischen Regionen trotz geringer Salzkonzentrationen immer noch mit Eisbildung zu kämpfen?

A: Durch langsameres Gefrieren können sich Verunreinigungen an der Eis-Feststoff-Grenzfläche ansammeln, was zu einer stärkeren Haftung führt. Durch schnelles Einfrieren werden Verunreinigungen isoliert oder ausgestoßen, was zu reinerem und stärkerem Eis führt, das weniger an Oberflächen haftet.