SETI-Wissenschaftlern gelingt Durchbruch in der interstellaren Kommunikation

Forscher des SETI-Instituts haben einen bedeutenden Meilenstein in der Kommunikation zwischen Arten erreicht, indem sie ihrer Meinung nach das erste Gespräch mit Buckelwalen in ihrer eigenen Sprache geführt haben. Das Team hat Möglichkeiten untersucht, außerirdische Intelligenzen zu verstehen und mit ihnen zu interagieren, und ihr Erfolg bei Walen könnte wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Begegnungen liefern.

Durch die Verwendung aufgezeichneter „Kontaktrufe“ von Buckelwalen, die über einen Unterwasserlautsprecher abgespielt wurden, reagierte Twain, ein Buckelwal, auf die Signale in einer gesprächigen Art und Weise. Twain, der in einem Buckelwal-Futtergebiet in Alaska lebte, näherte sich dem Boot der Wissenschaftler und umkreiste es während des 20-minütigen Gesprächs. Bemerkenswerterweise reagierte Twain nicht nur auf jeden abgespielten Anruf, sondern passte auch die Intervallschwankungen zwischen den Signalen an.

Dr. Brenda McCowan, eine Verhaltensforscherin von der UC Davis, die mit dem SETI-Team zusammenarbeitete, beschrieb den Austausch als einen Durchbruch bei der Kommunikation mit Walen und der Gewinnung von Einblicken in deren Kommunikationssystem. Das Forschungsteam hofft, dass die Untersuchung intelligenter, nichtmenschlicher Kommunikationssysteme, wie sie beispielsweise bei Walen beobachtet werden, dazu beitragen wird, in Zukunft Filter zur Entschlüsselung außerirdischer Signale zu entwickeln.

Ähnlich wie die Antarktis als wissenschaftlicher Stellvertreter für die Erforschung des Mars genutzt wird, wenden die Forscher die Informationstheorie an, um die Komplexität der Kommunikation zu messen. Sie quantifizieren in empfangenen Nachrichten eingebettete Regelstrukturen, um ein Verständnis für die kommunikative Komplexität zu entwickeln.

Die Ergebnisse des Teams wurden in der Wissenschaftszeitschrift PeerJ unter dem Titel „Interaktive bioakustische Wiedergabe als Werkzeug zur Erkennung und Erforschung nichtmenschlicher Intelligenz: ‚Gespräch‘ mit einem Buckelwal aus Alaska“ veröffentlicht. Diese bahnbrechende Forschung verschiebt die Grenzen der Kommunikation zwischen den Arten und bringt die Menschheit dem Verständnis der Feinheiten außerirdischer Sprachen näher.