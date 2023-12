Astronomen entdecken Hinweise auf eine Akkretionsscheibe in einer Galaxie jenseits der Milchstraße

Eine aktuelle Entdeckung von Astronomen liefert überzeugende Beweise für die Existenz einer wirbelnden Materialscheibe, die einen jungen Stern in einer Galaxie außerhalb der Milchstraße speist. Dieser Befund stellt die vorherrschende Annahme in Frage, dass Sterne und Planeten ausschließlich in unserer eigenen Galaxie entstehen. Die Forscher beobachteten ein System namens HH 1177, das sich in der Großen Magellanschen Wolke befindet, einer benachbarten Galaxie, die etwa 160,000 Lichtjahre entfernt liegt. Das Team nutzte die Fähigkeiten des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), einer Anordnung von 66 Antennen im Norden Chiles, um das System detaillierter zu beobachten.

Die leitende Forscherin und Wissenschaftlerin der Durham University, Anna McLeod, zeigte sich begeistert über die Entdeckung und erklärte: „Wir wissen, dass Scheiben für die Entstehung von Sternen und Planeten in unserer Galaxie von entscheidender Bedeutung sind, und hier sehen wir zum ersten Mal direkte Beweise dafür.“ eine andere Galaxie.“ Das in den ALMA-Daten entdeckte Vorhandensein einer rotierenden Struktur lieferte den Beweis für die extragalaktische Akkretionsscheibe. Akkretionsscheiben entstehen, wenn Materie auf einen jungen Stern oder andere akkretierende Objekte wie Schwarze Löcher oder Neutronensterne fällt. Dieses Material erzeugt eine abgeflachte rotierende Scheibe, die dem zentralen Objekt nach und nach Materie zuführt.

Die Forscher nutzten das Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE)-Instrument am Very Large Telescope (VLT), um einen Jet zu entdecken, der aus einem sich bildenden Stern austritt und einen Wegweiser für die fortlaufende Scheibenakkretion liefert. Außerdem haben sie mit MUSE und ALMA die Bewegung des dichten Gases um den Stern gemessen und damit das Vorhandensein der Akkretionsscheibe bestätigt.

In früheren Beobachtungen haben Astronomen aufgrund ihrer immensen Schwerkraft helle Akkretionsscheiben um supermassereiche Schwarze Löcher in anderen Galaxien identifiziert. Allerdings ist es in unserer eigenen Milchstraße schwieriger, Akkretionsscheiben um Sterne zu entdecken, auf denen sich schließlich Planeten bilden. Da die Bedingungen in der Großen Magellanschen Wolke jedoch weniger staubreich sind, können Forscher den Zentralstern HH 1177 beobachten und möglicherweise Zeuge der frühen Stadien der Planetenentstehung werden.

Diese Entdeckung unterstreicht den rasanten technologischen Fortschritt in astronomischen Einrichtungen, der es Wissenschaftlern ermöglicht, entfernte Sterne und Galaxien in beispielloser Detailtiefe zu untersuchen. Wenn das Verständnis der Sternentstehung zunimmt, kann dies unsere Wahrnehmung der kosmischen Entwicklung und der Möglichkeiten für Leben außerhalb unserer eigenen Galaxie verändern.

Häufig gestellte Fragen: Was ist eine Akkretionsscheibe? Eine Akkretionsscheibe ist eine Materieformation, die entsteht, wenn Materie auf einen Stern oder ein anderes akkretierendes Objekt, wie ein Schwarzes Loch oder einen Neutronenstern, fällt. Die Materie bildet eine abgeflachte, rotierende Scheibe, die dem zentralen Objekt nach und nach Materie zuführt. Wie wurde die Existenz der Akkretionsscheibe bestätigt? Das Vorhandensein der Akkretionsscheibe im HH 1177-System wurde durch Messung der Bewegung von dichtem Gas um den Stern mit dem Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE)-Instrument und dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) bestätigt. Warum ist es schwierig, Akkretionsscheiben um Sterne in der Milchstraße zu entdecken? Akkretionsscheiben um Sterne sind in der Milchstraße schwieriger zu erkennen, da Gas- und Staubwolken vorhanden sind, hinter denen sich oft noch junge Sterne verbergen, die sich noch bilden.