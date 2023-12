Neues Material mit unzerbrechlichen Eigenschaften könnte technische Anwendungen revolutionieren

In einer bahnbrechenden Entdeckung hat ein internationales Wissenschaftlerteam eine revolutionäre Substanz enthüllt, die in puncto Härte Diamanten übertreffen könnte. Das Team unter der Leitung von Forschern des Centre for Science at Extreme Conditions der Universität Edinburgh sowie Experten der Universität Bayreuth und der Universität Linköping hat endlich ein Rätsel gelöst, das Wissenschaftler seit Jahrzehnten vor Rätsel stellt.

Die als Kohlenstoffnitride bekannte Substanz entstand, indem Kohlenstoff- und Stickstoffvorläufer extremer Hitze und Druck ausgesetzt wurden. Kohlenstoffnitride haben sich als unglaublich widerstandsfähig erwiesen und übertreffen sogar kubisches Bornitrid, das derzeit nach Diamant das zweithärteste Material ist.

Seit den 1980er Jahren streben Forscher danach, das Potenzial von Kohlenstoffnitriden auszuschöpfen, vor allem aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften, insbesondere ihrer hohen Hitzebeständigkeit. Doch trotz über drei Jahrzehnten Forschung und unzähligen Versuchen, dieses Material herzustellen, wurden glaubwürdige Ergebnisse erst kürzlich gemeldet.

Der Durchbruch gelang, als das Forscherteam verschiedene Kohlenstoff-Stickstoff-Vorläufer extremen Bedingungen aussetzte, bei denen Drücke von 70 bis 135 Gigapascal mit Temperaturen von über 1,500 Grad Celsius kombiniert wurden. Um die atomare Struktur der resultierenden Verbindungen zu bestimmen, nutzte das Team intensive Röntgenstrahlen an Teilchenbeschleunigern in Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten.

Bemerkenswerterweise identifizierten die Wissenschaftler drei Kohlenstoffnitridverbindungen, die selbst bei Rückkehr zu normalen Druck- und Temperaturbedingungen diamantähnliche Eigenschaften aufwiesen. Weitere Berechnungen und Experimente ergaben zusätzliche Eigenschaften, darunter Photolumineszenz und hohe Energiedichte, die eine erhebliche Energiespeicherung in einer kleinen Masse ermöglichen.

Die potenziellen Anwendungen für diese ultra-inkompressiblen Kohlenstoffnitride sind enorm und machen sie zu den möglicherweise ultimativen technischen Materialien, die es mit Diamanten aufnehmen können. Sie haben die Aufmerksamkeit von Forschern und Branchenexperten gleichermaßen auf sich gezogen, da sie verschiedene Bereiche revolutionieren könnten, vom Bauwesen und der Fertigung bis hin zu Elektronik und Energiespeicherung.

Dr. Dominique Laniel, Future Leaders Fellow an der University of Edinburgh, zeigte sich begeistert über die Entdeckung und erklärte: „Diese Materialien sind ein starker Anreiz, die Lücke zwischen der Hochdruck-Materialsynthese und industriellen Anwendungen zu schließen.“ Auch Dr. Florian Trybel, Assistenzprofessor an der Universität Linköping, betonte die Bedeutung des Ergebnisses und erklärte: „Wir sind fest davon überzeugt, dass diese gemeinsame Forschung dem Fachgebiet neue Möglichkeiten eröffnen wird.“

Dieser Durchbruch bei der Herstellung von Kohlenstoffnitriden eröffnet eine neue Ära der Materialwissenschaft und -technik und bietet einen Einblick in eine Zukunft, in der unglaublich harte und belastbare Materialien auf bisher nicht für möglich gehaltene Weise genutzt werden können. Mit weiteren Fortschritten steigt das Potenzial für praktische Anwendungen und industrielle Skalierbarkeit und ebnet den Weg für eine neue Welle technologischer Innovationen.