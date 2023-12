Neue Entdeckung enthüllt verborgenes Patchwork aus Meeresgewässern

Für viele mögen die Weltmeere wie riesige und gleichmäßige Flüssigkeitsflächen erscheinen. Unter der Oberfläche liegt jedoch ein komplexes Netzwerk miteinander verbundener Schichten und Wassermassen, die sich aufgrund verschiedener Faktoren wie Strömungen, Wirbel, Temperatur und Salzgehalt ständig vermischen und trennen. Diese Offenbarung stellt die herkömmliche Sichtweise des Meerwassers in Frage und unterstreicht die komplexe Natur der aquatischen Umwelt unseres Planeten.

Kürzlich machten Wissenschaftler mitten im Atlantischen Ozean eine bahnbrechende Entdeckung – einen riesigen Wasserklumpen, der sich von der Spitze Brasiliens bis zum Golf von Guinea erstreckt. Diese rätselhafte Wassermasse, bekannt als Atlantisches Äquatorialwasser, war unserem Verständnis bisher verborgen geblieben. Obwohl ähnliche äquatoriale Gewässer im Pazifik und im Indischen Ozean beobachtet wurden, weckte ihr Fehlen im Atlantik die Neugier der Forscher.

Laut Viktor Zhurbas, einem Physiker und Ozeanologen am Shirshov-Institut für Ozeanologie in Moskau, war das Vorhandensein des Atlantischen Äquatorialwassers unerwartet, wenn man bedenkt, dass die äquatoriale Zirkulation und Vermischung in allen drei Ozeanen gemeinsame Merkmale aufweist. Die Entdeckung füllt eine entscheidende Lücke in unserem Wissen über die grundlegenden Wassermassen der Weltmeere.

Ozeanographen bestimmen die Dichte von Meerwasser, indem sie den Zusammenhang zwischen Temperatur und Salzgehalt analysieren. Im Jahr 1942 führte die Untersuchung von Temperatur-Salzgehalt-Diagrammen zur Identifizierung äquatorialer Gewässer im Pazifik und im Indischen Ozean. Diese unterschiedlichen Wassermassen, die durch die Vermischung verschiedener Gewässer entlang des Äquators entstanden, wiesen einheitliche Temperatur- und Salzgehaltsmuster auf. Dieser Zusammenhang war den Wissenschaftlern im Atlantik bisher jedoch unbekannt.

Dank der vom Argo-Programm gesammelten Daten – einer globalen Flotte von Roboterschwimmern, die weltweit in Ozeanen eingesetzt werden – konnten Forscher eine unbemerkte Temperatur-Salzgehalt-Kurve parallel zu den Gewässern des Nordatlantiks und des Südatlantiks identifizieren. Es stellte sich heraus, dass diese bisher unbekannte Kurve das lang gesuchte atlantische Äquatorialwasser war. Um es vom umgebenden Wasser zu unterscheiden, war ein dichtes Netzwerk vertikaler Temperatur- und Salzgehaltsprofile erforderlich, das das gesamte Atlantikbecken abdeckt.

Diese Entdeckung ist von großer Bedeutung, da sie unser Verständnis der ozeanischen Vermischung verbessert, einem Prozess, der für den Transport von Wärme, Sauerstoff und Nährstoffen rund um die Welt von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Entschlüsselung des verborgenen Flickenteppichs der Ozeangewässer kommen Wissenschaftler dem Verständnis der komplexen Dynamik der Ozeane unseres Planeten einen Schritt näher.

FAQ

Was ist das Atlantische Äquatorialwasser?

Das Atlantische Äquatorialwasser ist ein riesiger Wasserklumpen, der sich von der Spitze Brasiliens bis zum Golf von Guinea im Atlantischen Ozean erstreckt. Es entsteht durch die Vermischung verschiedener Gewässer entlang des Äquators.

Warum war das Vorhandensein äquatorialer Gewässer im Atlantik unerwartet?

Im Pazifik und im Indischen Ozean waren äquatoriale Gewässer beobachtet worden, doch ihr Fehlen im Atlantik erregte bei Wissenschaftlern großes Interesse. Die jüngste Entdeckung des Atlantischen Äquatorialwassers füllt die Lücke und bereichert unser Verständnis der grundlegenden Wassermassen der Weltmeere.

Wie bestimmen Ozeanographen die Dichte von Meerwasser?

Ozeanographen analysieren den Zusammenhang zwischen Temperatur und Salzgehalt, um die Dichte des Meerwassers zu bestimmen. Diese Faktoren helfen bei der Identifizierung unterschiedlicher Wassermassen im Ozean.

Welche Bedeutung hat diese Entdeckung?

Die Entdeckung des Atlantischen Äquatorialwassers ermöglicht Wissenschaftlern ein besseres Verständnis der ozeanischen Vermischung, die eine entscheidende Rolle beim Transport von Wärme, Sauerstoff und Nährstoffen rund um den Globus spielt. Dieses neu gewonnene Wissen hilft dabei, die Komplexität der Ozeane unseres Planeten und ihre Auswirkungen auf die Ökosysteme der Erde zu entschlüsseln.