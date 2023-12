Wissenschaftler entwickeln vielseitige Technik zur Einkapselung mikroskopischer Tröpfchen

Einem Wissenschaftlerteam des Indian Institute of Science (IISc) ist ein Durchbruch auf dem Gebiet der Tröpfchenverkapselung gelungen. Durch den Einsatz einer neuartigen Technik, die Kapillarkräfte nutzt, ist es den Forschern gelungen, eine Methode zum Ummanteln von Flüssigkeitströpfchen in einer Verbundhülle zu entwickeln, die eine präzise Steuerung und weitreichende Anwendungen ermöglicht.

Bei dieser Technik werden Tröpfchen mit hydrophoben Perlen beschichtet und so effektiv in flüssige Murmeln verwandelt. Diese Murmeln werden dann auf ölgetränkte Oberflächen gelegt, wo Kapillarkräfte dazu führen, dass das Öl aufsteigt und einen Flüssigkeitsfilm um die Tröpfchen bildet. Die Forscher entdeckten auch, dass sie durch Anpassung der Temperatur Wachs anstelle von Öl verwenden konnten, um eine feste Hülle zu erzeugen.

Der Verkapselungsprozess schützt die Tröpfchen nicht nur vor Verunreinigungen, sondern reduziert auch die Verdunstungsrate deutlich und erhöht so die Lebensdauer der Tröpfchen. Die Schalendicke kann angepasst werden, um Tröpfchen unterschiedlicher Größe von 14 Nanolitern bis 200 Mikrolitern aufzunehmen.

Der leitende Forscher Rutvik Lathia erklärt: „Unsere Methode zur Verkapselung von Tröpfchen eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten im Bereich tröpfchenbezogener Anwendungen. Die abstimmbare Beschaffenheit der festen und flüssigen Schalen ermöglicht eine präzise Kontrolle verschiedener Parameter und macht sie vielseitig für Anwendungen in der Chemie, Biologie und Materialwissenschaft.“

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Technik sind enorm. In Mikroreaktoren können Tröpfchen verwendet werden, um unterschiedliche Reaktionsumgebungen zu schaffen oder verschiedene Chemikalien zu mischen. In Arzneimittelabgabesystemen können Tröpfchen verwendet werden, um Arzneimittel an bestimmte Gewebe oder Organe abzugeben. In Kristallisationsstudien können Tröpfchen verwendet werden, um das Wachstum von Kristallen zu steuern. Und in Zellkulturplattformen können Tröpfchen eine kontrollierte Umgebung für das Zellwachstum bieten und so die Lebensfähigkeit und Proliferation der Zellen verbessern.

Die Forscher haben die beschichteten Tröpfchen bereits erfolgreich zur Züchtung von Einkristallen eingesetzt und bessere Erfolgsraten bei der 3D-Zellkultur und dem Hefezellwachstum erzielt. Sie erforschen nun die Verwendung verschiedener Materialien, um die Abstimmbarkeit der Kapseln weiter zu verbessern.

Diese bahnbrechende Forschung bietet spannende Möglichkeiten für die Bereiche Chemie, Biologie und Materialwissenschaften und eröffnet neue Möglichkeiten zur Manipulation und Nutzung mikroskopischer Tröpfchen.