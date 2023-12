Mikroplastik in der Luft während Hurrikan Larry entdeckt

Eine aktuelle Studie von Forschern der Dalhousie University hat ein unerwartetes Ergebnis zutage gefördert: Mikroplastik ist bei Hurrikanen in der Luft vorhanden und kann über weite Strecken transportiert werden. Die von Anna Ryan, einer Masterstudentin der Umweltwissenschaften, geleitete und in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie sammelte Luftproben vor, während und nach dem Hurrikan Larry im Jahr 2021. Das Team stellte fest, dass die höchste Konzentration an Mikroplastik, über 100,000 Partikel pro Jahr, liegt Quadratkilometer pro Tag wurde während des Hurrikans selbst gefunden.

Die Forschung wurde durch die Sorge motiviert, dass ozeanisches Mikroplastik bei Hurrikanen in die Atmosphäre geschleudert und durch Windströmungen in entlegene Gebiete getragen werden könnte. Um diese Theorie zu testen, stellten Ryan und ihre Kollegin einen Glaszylinder in der Nähe von Saint Michaels, einer ländlichen Gemeinde in Neufundland, auf. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Mikroplastik, das aus verschiedenen Quellen stammt, beispielsweise durch den Abbau größerer Kunststoffprodukte oder durch die Freisetzung von Partikeln aus Plastikflaschen, Verpackungen und synthetischer Kleidung, in die Luft gelangen und eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen kann.

Diese Studie ist eine der wenigen weltweit, die das Vorhandensein von atmosphärischem Mikroplastik bei Wetterereignissen untersucht. Während in früheren Studien atmosphärisches Mikroplastik während Taifunen und Monsunregen untersucht wurde, war die Konzentration von Mikroplastik, die während des Hurrikans Larry gefunden wurde, deutlich höher. Die Forschung unterstreicht die Verbreitung von Mikroplastik in allen Umgebungen und unterstreicht die dringende Notwendigkeit, dieses globale Problem anzugehen.

Eine weitere Studentin der Dalhousie University, Justine Ammendolia, untersucht derzeit die Auswirkungen des posttropischen Sturms Fiona auf Mikroplastik in der Atmosphäre. Durch den Vergleich der Ergebnisse beider Studien, die in ländlichen und städtischen Umgebungen durchgeführt wurden, hoffen die Forscher, ein tieferes Verständnis über das Ausmaß und die Auswirkungen der Luftverschmutzung durch Mikroplastik zu gewinnen.

Um dieses Problem zu bekämpfen, betonen sowohl Ryan als auch Ammendolia, wie wichtig es ist, Einwegkunststoffe zu reduzieren, um zu verhindern, dass sie überhaupt in die Umwelt gelangen. Die Forschungsergebnisse dienen als wertvolle Ressource für politische Entscheidungsträger und können zu fundierten Entscheidungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Plastikverschmutzung führen.

