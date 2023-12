Das Wiederaufleben magnetotaktischer Bakterien in der Astrobiologie

Magnetotaktische Bakterien (MTB) sind in der Lage, Magnetofossilien zu bilden, die einigen im Marsmeteoriten ALH84001 beobachteten Magnetit-Nanokristallen ähneln. Sie hatten einst eine herausragende Stellung auf dem Gebiet der Astrobiologie. Allerdings nahm das Interesse an ihrer möglichen Verbindung zum Mars im Laufe der Zeit ab, da die Skepsis hinsichtlich der Herkunft dieser Magnetofossilien zunahm. Jüngste Fortschritte in unserem Verständnis der extremen Umgebungen, in denen MTB gedeihen, sowie ihres evolutionären Hintergrunds rechtfertigen eine erneute Fokussierung auf ihre Rolle in der Astrobiologie.

In den letzten Jahrzehnten haben Forscher lebende magnetotaktische Bakterien in einer Vielzahl extremer Umgebungen mit unterschiedlichsten Bedingungen entdeckt. Diese Bakterien wurden in Umgebungen mit hohem Salzgehalt von bis zu 90 g L-1, pH-Werten zwischen 1 und 10 und Temperaturen zwischen 0 und 70 °C gefunden.

Bemerkenswert ist, dass einige MTB-Populationen bemerkenswerte Überlebensfähigkeiten gezeigt haben. Sie können Strahlung, Austrocknung, hohen Metallkonzentrationen, hypomagnetischen Bedingungen und sogar Schwerelosigkeit standhalten. Darüber hinaus zeigen diese Mikroorganismen die Fähigkeit, auf einfachen anorganischen Verbindungen wie Sulfat und Nitrat zu gedeihen.

Studien haben auch darauf hingewiesen, dass MTB wahrscheinlich früh in der Erdgeschichte entstand, und zwar zu einer Zeit, als sowohl die Erde als auch der Mars flüssiges Wasser und starke Magnetfelder besaßen. MTB kommen häufig in suboxischen oder oxisch-anoxischen Grenzflächen in aquatischen Umgebungen oder in Sedimenten vor, die an alte Kraterseen auf dem Mars erinnern, einschließlich des Gale-Kraters und des Jezero-Kraters.

Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit, Überlebensfähigkeit und Präsenz in Umgebungen, die denen auf dem alten Mars ähneln, sind MTB erstklassige Kandidaten für weitere Untersuchungen in der astrobiologischen Forschung. Durch die Untersuchung von MTB können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in das Potenzial uralten mikrobiellen Lebens auf dem Mars gewinnen und unser Verständnis der Möglichkeiten für Leben außerhalb der Erde erweitern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind magnetotaktische Bakterien?

A: Magnetotaktische Bakterien sind Mikroorganismen, die die Fähigkeit besitzen, sich mithilfe von Magnetfeldern entlang der Magnetfeldlinien der Erde auszurichten.

F: Was sind Magnetofossilien?

A: Magnetofossilien sind versteinerte Überreste magnetotaktischer Bakterien. Sie bestehen aus Magnetit-Nanokristallen und können die magnetischen Eigenschaften dieser Bakterien bewahren.

F: Warum sind magnetotaktische Bakterien für die Astrobiologie relevant?

A: Magnetotaktische Bakterien bieten Einblicke in das Potenzial für mikrobielles Leben in extremen Umgebungen, einschließlich denen auf dem alten Mars. Ihre einzigartigen Überlebensfähigkeiten und ihre Anwesenheit in Umgebungen, die den Bedingungen auf dem Mars ähneln, machen sie zu wertvollen Studienobjekten in der astrobiologischen Forschung.

F: Welche Bedeutung hat die Entdeckung magnetotaktischer Bakterien, die in extremen Umgebungen gedeihen?

A: Die Entdeckung magnetotaktischer Bakterien in vielfältigen, extremen Umgebungen erweitert unser Verständnis der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit mikrobiellen Lebens. Es eröffnet faszinierende Möglichkeiten hinsichtlich der Möglichkeit, dass Leben unter extremen Bedingungen außerhalb der Erde existieren kann.