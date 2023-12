Würmer spielen eine wichtige Rolle bei der Verwitterung der Böden der Erde, wie eine neue Studie zeigt

By

Eine neue Studie hat ergeben, dass Regenwürmer möglicherweise einen viel größeren Einfluss auf den Verwitterungszyklus der Erde haben als bisher angenommen. Während die kurzfristigen Auswirkungen von Regenwürmern auf das Pflanzenwachstum und die Nährstoffspeicherung im Boden gut verstanden sind, wurden ihre langfristigen Auswirkungen auf die Mineralverwitterung noch nicht umfassend untersucht.

Forscher der Stanford University führten eine Studie im El Yunque National Forest in Puerto Rico durch, um den Beitrag von Regenwürmern zur Mineralverwitterung zu verstehen. Sie analysierten quarzbeladene Böden und ermittelten mithilfe von Berylliumisotopenmessungen die Verwitterungsraten in verschiedenen Bodentiefen.

Die Studie ergab, dass in Bodentiefen, in denen Regenwürmer wühlten, die Quarzkorngröße über einen Zeitraum von 10,000 bis 20,000 Jahren um fast die Hälfte reduziert wurde. Im Gegensatz dazu kam es in Bodentiefen ohne Regenwurmaktivität nicht zu einer Verringerung der Quarzkorngröße.

Die Forscher schätzen, dass Regenwürmer für etwa 2 % der Silikatverwitterung in El Yunque-Böden verantwortlich sein könnten. Dieser Beitrag ist bedeutsam und unterstreicht die Rolle der Biologie im Verwitterungszyklus der Erde.

Würmer haben Mägen in ihrem Verdauungstrakt, die Mineralkörner enthalten, die ihnen dabei helfen, den Boden aufzubrechen und Nährstoffe freizusetzen. Die Forscher vermuten, dass das Mahlen von Quarzkörnern im Muskelmagen der Würmer zusammen mit der Anwesenheit von Mikroben in ihren Eingeweiden zur raschen Verringerung der Korngrößen beitragen könnte.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass Regenwürmer aufgrund der wärmeren Temperaturen ihr Territorium in größere Höhen und Breiten ausdehnen. Diese globale Ausbreitung könnte die Bodenverwitterungsraten in vielen Gebieten erhöhen.

Die Ergebnisse dieser Studie haben Auswirkungen auf Klimalösungen, da einige Verwitterungsreaktionen Kohlendioxid verbrauchen und zur Regulierung der globalen Temperaturen beitragen. Wenn Regenwürmer tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zur Verwitterung leisten, könnte die Nutzung dieses Effekts dazu beitragen, den Kohlendioxidabbau zu steigern.

Während die Studie darauf hindeutet, dass Regenwürmer den Quarz in den Böden von El Yunque abbauen, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um dies zu bestätigen. Die Forscher planen, nach einzigartigen Markierungen auf Quarzkörnern zu suchen, um zwischen echter Wurmverwitterung und Bioturbation zu unterscheiden.

Insgesamt zeigt diese Studie die wichtige Rolle, die Würmer bei der Verwitterung der Böden der Erde spielen. Ihr Beitrag zum Verwitterungszyklus verdeutlicht die Vernetzung biologischer und geologischer Prozesse bei der Gestaltung der Planetenoberfläche.