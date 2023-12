Riesiger prähistorischer Meeresräuber in Großbritannien ausgegraben

Ein Team von Fossilienjägern in Großbritannien hat eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Sie haben den massiven Schädel eines prähistorischen Meeresräubers namens Pliosaurier ausgegraben. Dieses Meeresreptil lebte vor etwa 150 Millionen Jahren im Ozean.

Der Paläontologe Steve Etches, der Teil des Teams war, beschrieb den Schädel als einen der am besten erhaltenen, die jemals gefunden wurden. Der Unterkiefer und der Oberschädel sind noch befestigt und geben uns einen Einblick, wie diese Kreaturen im Leben aussahen.

Der Pliosaurier war ein riesiges Lebewesen, das eine Länge von bis zu 39 Fuß erreichen konnte. Es hatte einen charakteristischen tränenförmigen Körper und vier flossenähnliche Gliedmaßen, die es ihm ermöglichten, sich schnell durch das Wasser zu bewegen. Mit Lungen zum Atmen von Luft und einem kräftigen Kiefer voller gezackter Zähne war der Pliosaurier ein beeindruckendes Raubtier. Einige Wissenschaftler vergleichen ihn sogar mit dem Tyrannosaurus Rex des Meeres.

Ein faszinierender Aspekt des Pliosauriers ist seine unglaublich starke Beißkraft. Die Paläobiologin Emily Rayfield von der Universität Bristol schätzt, dass die Bisskraft des Pliosauriers etwa 33,000 Newton betrug, ähnlich der eines Tyrannosaurus Rex. Im Vergleich dazu verfügt der Mensch nur über eine Beißkraft von 700 Newton.

Entgegen der landläufigen Meinung war der Pliosaurier kein Dinosaurier, sondern ein Reptil. Für seine Nahrung war er auf andere Reptilien angewiesen, beispielsweise auf seinen Cousin, den Plesiosaurier und den delfinähnlichen Ichthyosaurier. Es könnte sogar Kannibalismus betrieben haben, indem es sich von anderen Pliosauriern ernährte.

Die Entdeckung dieses Pliosaurierschädels erfolgte in der Nähe der Kimmeridge Bay an der Jurassic Coast im Süden Englands. Aufgrund der Fragilität der Überreste musste die Ausgrabung an Seilen hoch über dem Strand durchgeführt werden. Der Prozess der Freilegung des Schädels wird in einer Sondersendung mit dem renommierten Naturforscher David Attenborough vorgestellt, die am Neujahrstag auf BBC One ausgestrahlt wird.

Dieser unglaubliche Fund bietet uns wertvolle Einblicke in die antike Meereswelt und die faszinierenden Kreaturen, die einst unsere Ozeane durchstreiften. Es erinnert an die unglaubliche Vielfalt, die es vor Millionen von Jahren gab, und daran, wie viel es noch zu entdecken gibt.