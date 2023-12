Die Gewinner des Royal Society Publishing Photography-Wettbewerbs bekannt gegeben

Die Gewinner des diesjährigen Fotowettbewerbs der Royal Society Publishing wurden bekannt gegeben und zeigen die atemberaubende Schönheit und die wissenschaftlichen Phänomene, die überall um uns herum existieren. Der Wettbewerb, der die Kraft der Fotografie bei der Vermittlung der Wunder der Natur würdigen soll, umfasste fünf Kategorien: Astronomie, Verhalten, Geowissenschaften und Klimatologie, Ökologie und Umweltwissenschaften sowie Mikrobildgebung.

Den Hauptpreis und Gewinnerin der Kategorie „Ökologie“ gewann Irina Petrova Adamtzky mit ihrem faszinierenden Bild mit dem Titel „Marslandschaft“. Das Foto zeigt eine mikroskopisch kleine Welt, die auf einem herbstlichen Blatt verborgen ist und einen Mikroorganismus namens Lamproderma scintillans zeigt. Adamtzky, der die elektrische Aktivität von Pilzen und anderen Mikroorganismen erforscht, hat die Szene versehentlich eingefangen, als er in Somerset, Großbritannien, Schleimpilzproben sammelte. Das gewöhnlich aussehende Blatt enthüllte eine faszinierende und faszinierende Welt innerhalb seiner Grenzen.

Zu den weiteren bemerkenswerten Gewinnern gehört Dr. Gregory Funston, der während einer Dinosaurier-Ausgrabung in Kanada eine intensive Konfrontation zwischen zwei Prärie-Klapperschlangen festhielt und sich damit den zweiten Platz in der Kategorie „Verhalten“ sicherte. Herrn Imran Sultans atemberaubendes Bild mit dem Titel „Blumenmond in einer bewölkten Nacht“ sicherte ihm den zweiten Platz in der Kategorie „Astronomie“ und zeigte ein wunderschönes HDR-Komposit des Mondes inmitten von Wolken, aufgenommen aus den Vororten von Chicago.

In der Kategorie „Ökologie“ sicherte sich Dr. Tom Shlesingers Bild mit dem Titel „Star of the Night“ den Sieg, das einen Schwarm kleiner Fische zeigt, die über einem lebhaften Korallenriff schwimmen. Darüber hinaus sicherte sich Professor Michael Meredith mit seinem in der Antarktis aufgenommenen feurigen Sonnenuntergangsfoto mit dem Titel „Burning through the Frozen South“ den zweiten Platz in der Kategorie Geowissenschaften.

Der 2015 ins Leben gerufene Fotowettbewerb von Royal Society Publishing erinnert an den 350. Jahrestag der ältesten wissenschaftlichen Zeitschrift der Welt. Die Royal Society mit Sitz im Vereinigten Königreich ist eine prestigeträchtige Gemeinschaft bestehend aus angesehenen Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen.

Weitere unglaubliche Bilder und Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf der offiziellen Website der Royal Society.

