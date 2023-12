Korrelation zwischen komplexem Leben und den geologischen Veränderungen der Erde untersucht

By

Zusammenfassung: Wissenschaftler haben einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung komplexer Lebensformen und Veränderungen in den geologischen Prozessen der Erde entdeckt. Durch die Untersuchung des Aufstiegs und Abfalls von Karbonatgesteinen innerhalb der kontinentalen Kruste haben Forscher Einblicke in die Effizienz des Kohlenstoffabbaus, die Entgasungsraten der festen Erde und die Nährstoffversorgung des Lebens gewonnen.

In einer bahnbrechenden Studie haben Forscher eine Geodatenbank analysiert, um die Geschichte der Eukaryoten entlang der Schwankungen der Karbonatreserven der kontinentalen Kruste zu verfolgen. Die Ergebnisse zeigen ein bemerkenswertes Wachstums- und Rückgangsmuster dieser Karbonatgesteine, die eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Erdoberfläche und der Unterstützung des Lebens spielen.

Während der kambrischen Strahlung, als sich das Tierleben rasch diversifizierte, verwandelten Biomineralisatoren Kontinentalränder in Karbonatplattformen. Dies führte zu einer deutlichen Vergrößerung des kontinentalen Karbonatreservoirs, das sich in weniger als 100 Millionen Jahren um das Fünffache vergrößerte.

Die sogenannte paläozoische Karbonatrevolution gilt als eines der bemerkenswertesten Ereignisse in der geologischen Geschichte der Erde. Der anschließende Rückgang des Karbonatgehalts der kontinentalen Kruste begann jedoch mit dem Aussterben der Permo-Trias und dem Auftauchen von Verkalkern im offenen Ozean. Dieser Rückgang hält bis heute an und könnte, wenn er nicht kontrolliert wird, in den nächsten 500–1000 Millionen Jahren zu einer Rückkehr zu Krustenkarbonatverteilungen im präkambrischen Stil führen.

Diese Erkenntnisse geben Aufschluss über den Zusammenhang zwischen komplexen Lebensformen und den geologischen Prozessen auf der Erde. Das Heben und Senken von Karbonatgesteinen innerhalb der kontinentalen Kruste lässt auf eine nichtlineare Entwicklung der Kruste nach der Entstehung der phanerozoischen Biosphäre schließen.

Die Implikationen dieser Forschung sind erheblich, da sie unser Verständnis darüber vertieft, wie sich Leben und Geologie im Laufe der Erdgeschichte gemeinsam entwickelt haben. Durch die Entschlüsselung der Zusammenhänge zwischen der Biologie und dem weiteren Erdsystem können Wissenschaftler Ursache-Wirkungs-Beziehungen weiter erforschen und Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft des Planeten gewinnen.