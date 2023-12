Neue Entdeckungen in versteinerten Krabben werfen Licht auf antike Ökosysteme

Archäologische Funde geben oft Aufschluss über das Leben und Verhalten antiker Organismen, das Weichgewebe von Fossilien ist jedoch selten erhalten. Eine kürzlich in der Palaeontologia Electronica veröffentlichte Studie hat jedoch die bemerkenswerte Entdeckung von mineralisiertem Weichgewebe in einer versteinerten Krabbe enthüllt und bietet einen Einblick in die Biologie und Ökologie dieser alten Lebewesen.

Die versteinerte Krabbe, die vor 75 Millionen Jahren im heutigen South Dakota lebte, gehörte zur Gattung Secretanella. Obwohl die genaue Art aufgrund der Erhaltungsqualität nicht bestimmt werden konnte, erwies sich das Exemplar als von großer Bedeutung. Dr. Adiel Klompmaker, Kurator für Paläontologie an den Museen der University of Alabama, beschrieb seine anfängliche Ungläubigkeit, als er die mineralisierten Kiemen der Krabbe durch ihren zerbrochenen Panzer sah. Dieses Merkmal war zuvor nur bei vier anderen fossilen Krabbenexemplaren beobachtet worden.

Um das Fossil weiter zu untersuchen, wurde es einem Mikro-CT-Scan unterzogen. Obwohl die Kiemen nicht klar sichtbar waren, identifizierte Dr. Peter Kloess vom Whittier College und dem Paläontologischen Museum der University of California andere Weichteile, darunter die Speiseröhre, die zum Magen führt, und die Kiefer (Mandibeln) der Krabbe. Die allgemeine Form und Lage dieser Weichteile ähnelte stark denen moderner Krabben.

Darüber hinaus entdeckten die Forscher, dass das Krabbenfossil in Kalksteinen gefunden wurde, die mit einem alten kalten Methanaustritt in Verbindung stehen. Diese Sickerstellen schaffen vielfältige Ökosysteme verschiedener Meeresorganismen. Vor dieser Studie waren keine konservierten Weichteile von Tieren dokumentiert, die in alten Methansickern lebten. Das Vorhandensein von mineralisiertem Weichgewebe in dieser Krabbe gibt nicht nur Aufschluss über ihren einzigartigen Fossilisierungsprozess, sondern lässt auch darauf schließen, dass möglicherweise weitere Fossilien mit ähnlicher Erhaltung existieren.

Diese Entdeckung unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung von Weichgeweben in Fossilien, da sie detailliertere Informationen über die anatomischen Merkmale, die Ernährung und die Lebensumgebung antiker Organismen liefern. Es dient als Erinnerung daran, dass es selbst in so gut erforschten Bereichen wie der Paläontologie immer neue Entdeckungen und neue Informationen über die antike Vergangenheit unseres Planeten zu entdecken gibt.