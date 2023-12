Straußeneierschalen enthüllen die Regenfälle des alten Namaqualand

By

Zusammenfassung: Forscher der Princeton University haben sich Straußeneierschalen zugewandt, um die Klimageschichte von Namaqualand, einer Trockenregion im Südwesten Afrikas, zu untersuchen. Durch die Analyse von Stickstoffisotopen in Fragmenten antiker Eierschalen, die an einer archäologischen Stätte gesammelt wurden, haben Wissenschaftler bestätigt, dass in der Region vor dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 11,700 Jahren feuchtere Bedingungen herrschten. Diese Daten können wertvolle Erkenntnisse über die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf zukünftige Niederschlagsmuster liefern.

Durch Regen und Eierschalen: Die Vergangenheit aufdecken

Der Mangel an paläoklimatischen Beobachtungsdaten für das südliche Afrika stellt Wissenschaftler, die die Klimageschichte der Region untersuchen, vor eine Herausforderung. Straußeneierschalen, die im Namaqualand häufig vorkommen, bieten eine einzigartige Informationsquelle, die diese Lücke schließen kann. Diese Eierschalen dienten als Aufbewahrungsort für Klimainformationen und lieferten wertvolle Aufzeichnungen über vergangene Niederschläge.

Forscher der Princeton University arbeiteten mit Archäologen zusammen, um eine alte menschliche Siedlungsstätte namens Spitzkloof A im nördlichen Namaqualand zu untersuchen. Dutzende kleiner Straußeneierschalenfragmente, die zwischen 17,000 und 51,000 Jahre alt sind, wurden mit Kohlenstoff datiert und an der Stätte gesammelt.

Mithilfe einer Stickstoffisotopenanalyse maß das Team das Verhältnis der Stickstoffisotope in den Eierschalenfragmenten. Dieses als δ15N bekannte Verhältnis kann auf Veränderungen in den Niederschlagsmustern hinweisen. Höhere δ15N-Werte deuten auf trockenere Bedingungen hin, während niedrigere Werte auf feuchtere Bedingungen hinweisen. Durch die Analyse mehrerer Eierschalenfragmente unterschiedlichen Alters konnten die Forscher eine Zeitleiste der vergangenen Niederschläge im Namaqualand erstellen.

Wetterzeiten der Vergangenheit

Die Ergebnisse zeigten, dass der mittlere jährliche Niederschlag während der Bildung der Eierschalen etwa 175 Millimeter pro Jahr betrug, was 1.6-3.5-mal höher ist als die aktuellen Niederschlagsmengen in der Region. Während es erhebliche Schwankungen bei den berechneten Niederschlagsmengen gab, deuten die jüngsten Proben auf einen Anstieg der Niederschläge gegen Ende der letzten Eiszeit hin, mit möglicherweise bis zu 300 Millimetern Niederschlag pro Jahr.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten meistern

Obwohl die Untersuchung einzelner Eierschalen zu Variabilität führen kann, kann sie auch Aufschluss über die Stabilität der Klimabedingungen über bestimmte Zeiträume geben. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, konzentrierte sich das Forschungsteam auf die Messung der Stickstoffisotopenverhältnisse in Lachgas (N2O), wofür im Vergleich zu früheren Methoden deutlich kleinere Eierschalenproben erforderlich sind. Dies eröffnet die Möglichkeit, mehr Proben aus anderen archäologischen Stätten mit zahlreichen kleinen Muschelfragmenten zu analysieren.

Die Forscher planen, Proben von Spitzkloof A und weiteren antiken Stätten im Namaqualand weiter zu analysieren, um ihre Analyse zu verfeinern und die Niederschlagszeitleiste der Region zu erweitern. Ihr innovativer Ansatz könnte möglicherweise auf andere archäologische Stätten angewendet werden, an denen große Muschelstücke selten, kleine Fragmente jedoch reichlich vorhanden sind.

Das Verständnis des vergangenen Klimas von Namaqualand anhand dieser Straußeneierschalen liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie die Region in der Vergangenheit auf den Klimawandel reagiert hat. Dieses Wissen kann Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern dabei helfen, mögliche zukünftige Änderungen der Niederschlagsmuster vorherzusehen und sich darauf vorzubereiten.