Seltener Meteorschauer erleuchtet den Himmel über Neuseeland

Am Dienstagabend wird ein mit Spannung erwarteter Meteoritenschauer den Nachthimmel Neuseelands zieren. Laut Professor James Scott, einem Geologen an der Otago University, wird dieses außergewöhnliche Ereignis voraussichtlich mit keinem anderen vergleichbar sein. Der Schauer wird mit dem Vorbeiflug des Kometen 46P in Verbindung gebracht, der nach einer nahen Begegnung mit Jupiter im Jahr 1972 eine beträchtliche Menge an Trümmern freisetzte. Diese Trümmer werden nun die Erdumlaufbahn durchkreuzen und ein atemberaubendes Schauspiel bieten, das etwa vier bis fünf Stunden lang sichtbar ist.

Während jedes Jahr Meteorschauer auftreten, wenn sich die Erdumlaufbahn mit Trümmern von Kometen und Asteroiden kreuzt, ist die Entdeckung neuer Meteorschauer selten. Einige Meteorschauer, wie etwa der Halleysche Komet, sind seit Tausenden von Jahren dokumentiert. Der bevorstehende Schauer ist jedoch einzigartig, da er der erste ist, der mit dem erdnahen Objekt Wirtanen in Verbindung gebracht wird.

Zeitgleich mit Wirtanens Meteorschauer findet ein weiteres bemerkenswertes Ereignis statt, das als Geminiden bekannt ist und scheinbar aus einer anderen Richtung am Nachthimmel stammt. Wenn die Wetterbedingungen es zulassen, können die Zuschauer bei diesem himmlischen Spektakel mit Sternschnuppen rechnen. Meteoroiden, das sind erbsengroße Trümmerstücke, erhitzen sich und verdampfen beim Eintritt in die Erdatmosphäre, wodurch die leuchtende Spur entsteht, die man häufig bei Meteoritenschauern sieht.

Größere Meteoroiden, sogenannte Feuerbälle, bieten ein anderes Schauspiel. Diese bis zu mehreren Kilogramm schweren Trümmerbrocken fallen näher an die Erde und können beobachtet werden, während sie einen Prozess namens Dunkelflug durchlaufen. Fireballs Aotearoa, ein Citizen-Science-Netzwerk, das aus über 100 Kameras in ganz Neuseeland besteht, wird Aufnahmen des Meteoritenschauers machen. Ziel des Netzwerks ist es, Meteoriten zu verfolgen, die im Land landen könnten, und zur wissenschaftlichen Forschung beizutragen.

Während sich Meteorschauer nicht genau vorhersagen lassen, versichert Professor Scott, dass in klaren Nächten Betrachter, die auf dem Rücken liegen und in den Himmel blicken, Sternschnuppen beobachten können. Diese Veranstaltung bietet Forschern wertvolle Einblicke in die Natur von Kometen und Asteroiden und erweitert letztendlich unser Verständnis möglicher zukünftiger Auswirkungen auf die Erde. Um dieses himmlische Spektakel in vollen Zügen genießen zu können, empfiehlt es sich, einen Ort abseits der hellen Lichter der Stadt zu wählen, denn je dunkler der Himmel, desto faszinierender ist die Darbietung.

