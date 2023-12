Seevögel: Unerwartete Verbündete bei der Förderung der Erholung von Korallenriffen

Eine aktuelle Studie der Lancaster University hat einen überraschenden Zusammenhang zwischen Seevögeln und der Erholung tropischer Korallenriffe aufgedeckt. Während die unerbittliche Geschwindigkeit der globalen Erwärmung diese fragilen Ökosysteme weiterhin bedroht, scheint es, dass Seevögel der Schlüssel zu ihrer Wiederbelebung sind.

Die Studie konzentrierte sich auf Acropora, eine wichtige Korallenart, die eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Fischpopulationen und dem gesamten Riffwachstum spielt. Die Forscher fanden heraus, dass Korallenriffe in der Nähe von Inseln, auf denen Seevögel leben, deutlich schnellere Erholungszeiten nach Bleichereignissen aufwiesen als Riffe ohne Seevogelpopulationen.

Tatsächlich führte die Anwesenheit von Seevögeln in der Nähe tropischer Korallenriffe zu Korallenwachstumsraten, die mehr als doppelt so hoch waren wie bei Riffen ohne Seevogelkolonien. Dies ist eine entscheidende Information angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Bleichereignissen, die durch steigende Meerestemperaturen verursacht werden und häufig zu einem weit verbreiteten Korallensterben führen.

Die beschleunigte Erholung, die in der Nähe von Seevogelkolonien beobachtet wird, könnte angesichts des Klimawandels den Unterschied zwischen Überleben und Untergang von Korallenriffen bedeuten. Da Bleichereignisse häufiger als je zuvor auftreten, ist die Fähigkeit dieser Riffe, sich schnell wieder zu erholen, von größter Bedeutung.

Wie tragen Seevögel also zur Erholung der Korallenriffe bei? Die Antwort liegt in ihrem nährstoffreichen Guano. Seevögel, die sich im offenen Ozean von Fischen ernähren, kehren zum Schlafen auf Inseln zurück und hinterlassen Guano, das reich an Stickstoff und Phosphor ist. Wenn der Guano ins Meer gespült wird, düngt er die Korallen und andere Meerestiere und liefert wichtige Nährstoffe für das Wachstum.

Der Hauptautor Casey Benkwitt, Experte für Meeresbiologie an der Lancaster University, erklärt: „Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass von Seevögeln stammende Nährstoffe direkt zu schnelleren Korallenwachstumsraten und schnelleren Erholungsraten bei Acropora-Korallen führen.“

Um ihre Ergebnisse zu bestätigen, führte das Forscherteam seine Studie in einem abgelegenen Archipel im Indischen Ozean durch und verglich Riffe in der Nähe von Inseln, auf denen Seevögel leben, mit denen in der Nähe von Inseln, die von Ratten befallen sind, die sich negativ auf die Populationen von Seevögeln auswirken. Sie führten auch einen experimentellen Ansatz durch, bei dem Acropora-Korallen zwischen Inseln verpflanzt wurden, was die Bedeutung der Anwesenheit von Seevögeln für die Nährstoffanreicherung und das verstärkte Korallenwachstum weiter bestätigte.

Da die durchschnittliche Zeit zwischen aufeinanderfolgenden Bleichereignissen erheblich abnimmt, sind die kürzeren Erholungszeiten, die in der Nähe von Seevogelkolonien beobachtet werden, von entscheidender Bedeutung. Selbst geringfügige Verkürzungen der Erholungszeiten können dazu beitragen, die Korallenbedeckung kurzfristig aufrechtzuerhalten.

Diese Studie bietet nicht nur eine natürliche Lösung zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Korallen, sondern betont auch die Vernetzung der Ökosysteme und die umfassenderen Auswirkungen der Bemühungen zum Schutz der biologischen Vielfalt. Indem wir die unerwarteten Verbündeten der Seevögel erkennen, haben wir das Potenzial, die herrlichen Korallenriffe, die unseren Planeten bereichern, zu schützen und wiederherzustellen.

