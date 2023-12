Stadt Brampton erhält Antrag auf Landnutzungsänderungen

By

Die Stadt Brampton in Ontario, Kanada, hat kürzlich einen Antrag auf Landnutzungsänderungen von Glenshore Investments Inc./MHBC Planning Urban Design and Landscape Architecture erhalten. Der Antrag zielt darauf ab, bestimmte Flächen durch eine offizielle Planänderung aus dem Sekundärplan 41(a) zu entfernen und eine geplante Regenwassermanagementanlage von Floodplain in Industrial Business Zone umzuwidmen.

Die Regenwasserbewirtschaftungsanlage, die Teil eines unter Auflagen genehmigten Entwurfs eines Bebauungsplans ist, soll ihre derzeitige Funktion beibehalten. Die Stadt wird den Antrag nun gemäß dem Planungsgesetz bearbeiten und hat bereits damit begonnen, den Antrag zur technischen Prüfung an die zuständigen Stadtämter und öffentlichen Stellen weiterzuleiten.

Insbesondere wird eine Entscheidung des Stadtrats über die Genehmigung dieses Antrags erst nach Abhaltung einer öffentlichen Sitzung getroffen, wie es das Planungsgesetz vorschreibt. Die Stadt wird künftig auch eine Bekanntmachung für die öffentliche Versammlung herausgeben, in der die Bewohner ihre Kommentare zum Antrag abgeben können.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Eingang eines vollständigen Antrags keinen Rückschluss auf die Position der Stadt hinsichtlich der Unterstützung oder Ablehnung der vorgeschlagenen Änderungen gibt.

Dieser Antrag wurde gemäß dem Planungsgesetz am 22. November 2023 als abgeschlossen erachtet, wie in Abschnitt 22 (6.1), Abschnitt 34 (10.4) und Abschnitt 51(19.1) des Gesetzes dargelegt.

Die Stadt Brampton legt weiterhin Wert auf eine effektive Stadtplanung und -entwicklung und berücksichtigt dabei das Feedback der Gemeinde sowie die Einhaltung der im Planungsgesetz dargelegten rechtlichen Verfahren. Bewohner und Interessenvertreter können mit weiteren Aktualisierungen dieses Antrags rechnen, während dieser die Prüfungs- und Entscheidungsphase durchläuft.