Neue Beweise stellen die Asteroidentheorie als Ursache für das Aussterben der Dinosaurier in Frage

By

Seit Jahren führen Wissenschaftler das Aussterben der Dinosaurier auf einen katastrophalen Asteroideneinschlag zurück. Jüngste Forschungen haben jedoch überzeugende Beweise dafür erbracht, dass Asteroiden möglicherweise nur eine untergeordnete Rolle bei dem Massensterben dieser uralten Lebewesen gespielt haben.

Laut einer Studie eines internationalen Forscherteams erfuhr die Erde bereits vor der Asteroidenkollision vor etwa 66 Millionen Jahren erhebliche Veränderungen. Die Analyse zeigt, dass erhöhte Schwefelwerte in der Atmosphäre auf eine drohende Umweltkrise hinweisen.

Frühere Studien hatten den Zeitpunkt der vulkanischen Aktivität als Faktor für das Aussterben der Dinosaurier abgetan. Neuere Untersuchungen deuten jedoch auf einen starken Zusammenhang zwischen Vulkanausbrüchen und Klimastörungen hin.

Die Forscher unter der Leitung der Geowissenschaftlerin Sara Callegaro von der Universität Oslo vermuten, dass vulkanische Schwefelemissionen zu wiederholten Temperaturabfällen auf globaler Ebene geführt haben könnten. Die Ergebnisse des Teams stellen die Annahme in Frage, dass der Asteroideneinschlag allein für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war.

Die Studie konzentrierte sich auf die Deccan Traps, eine riesige Vulkanregion in Westindien. Durch die Untersuchung von Gesteinen aus diesem Gebiet und den Einsatz einer neuartigen Technik zur Messung der Schwefelkonzentration beobachteten die Forscher anhaltende Schwefelemissionen, die das Erdklima erheblich verändert haben könnten.

Die enorme Menge an geschmolzenem Gestein, die aus den Deccan-Fallen freigesetzt wurde, etwa eine Million Kubikkilometer, war mit der Bildung von hochkonzentriertem Schwefel verbunden. Als die Lava aushärtete, gelangte langsam Schwefel in die Atmosphäre, was möglicherweise innerhalb von 10 Jahren bis zum Asteroideneinschlag zu einem Anstieg der globalen Temperatur um bis zu 100,000 Grad Celsius führte.

Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Bedingungen, die vor dem Aussterben herrschten. Der Geochemiker Don Baker von der McGill University erklärt: „Unsere Forschung zeigt, dass die klimatischen Bedingungen vor dem Aussterben der Dinosaurier mit ziemlicher Sicherheit instabil waren, mit wiederholten vulkanischen Wintern, die Jahrzehnte gedauert haben könnten.“ Diese Instabilität hätte das Leben aller Pflanzen und Tiere erschwert und die Voraussetzungen für das Aussterben der Dinosaurier geschaffen.“

FAQ

Was ist die aktuelle Theorie zum Aussterben der Dinosaurier?

Die vorherrschende Theorie führt das Aussterben der Dinosaurier auf einen großen Asteroideneinschlag vor etwa 66 Millionen Jahren zurück.

Welche neuen Beweise stellen die Asteroidentheorie in Frage?

Eine aktuelle Studie hat vor der Asteroidenkollision einen hohen Schwefelgehalt in der Atmosphäre festgestellt, was darauf hindeutet, dass die vulkanische Aktivität beim Massenaussterben eine wichtige Rolle gespielt hat.

Welchen Zusammenhang haben Vulkane mit dem Aussterben der Dinosaurier?

Die Forschung legt nahe, dass wiederholte Vulkanausbrüche zu Schwefelemissionen führten, was zu globalen Temperaturabfällen führte, die möglicherweise das Überleben von Pflanzen und Tieren erschwerten und letztendlich zum Aussterben der Dinosaurier führten.

Warum wurde vulkanische Aktivität bisher als wesentlicher Faktor abgetan?

Frühere Studien gingen davon aus, dass der Zeitpunkt der vulkanischen Aktivität zu früh war, um einen Zusammenhang mit dem Aussterben der Dinosaurier herzustellen. Neuere Forschungen haben jedoch gezeigt, dass der Zeitpunkt vulkanischer Ereignisse möglicherweise näher am Aussterben lag als bisher angenommen.

Welche Rolle spielten die Deccan-Fallen in der Forschung?

Die Deccan Traps, eine große Vulkanregion in Westindien, wurden untersucht, um die Auswirkungen anhaltender Schwefelemissionen auf das Erdklima und ihre mögliche Bedeutung für das Aussterben von Dinosauriern zu verstehen.