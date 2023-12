Neue Forschung: Den Zusammenhang zwischen Landschaften und Biodiversität verstehen

By

Forscher sind seit langem fasziniert von der Vernetzung der physikalischen Eigenschaften der Erde und der Vielfalt der darauf lebenden Organismen. In einer kürzlich in Nature veröffentlichten Studie schlagen Wissenschaftler eine bahnbrechende Theorie vor, die die Entwicklung der Artenvielfalt mit Sediment-„Pulsen“ in Verbindung bringt, die von vergangenen Landschaften verursacht werden.

Die Geschichte dieses Konzepts lässt sich bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als der deutsche Universalgelehrte Alexander von Humboldt erstmals die Idee untersuchte, dass Landschaften den Verlauf des Lebens auf unserem Planeten prägen. Obwohl sich unser Verständnis der Evolution der biologischen Vielfalt seitdem erheblich weiterentwickelt hat, bleiben viele Aspekte noch immer rätselhaft. Wir müssen beispielsweise noch herausfinden, warum zwischen der Explosion des Meereslebens und der Entwicklung von Pflanzen an Land eine Lücke von 100 Millionen Jahren besteht.

Um diese Fragen zu klären, führten die Forscher umfangreiche Computersimulationen durch, die auf Rekonstruktionen des Klimas und der Tektonik der Vergangenheit basierten. Diese Simulationen, die einer Rechenzeit von zehn Jahren entsprachen, ermöglichten es Wissenschaftlern, die Entwicklung von Landschaften über 540 Millionen Jahre zu beobachten und sie mit Rekonstruktionen der marinen und kontinentalen Artenvielfalt zu vergleichen.

Bemerkenswerterweise zeigte die Studie einen positiven Zusammenhang zwischen dem Sedimenttransport durch Flüsse in die Ozeane und der Diversifizierung des Meereslebens. Flüsse transportieren nicht nur Sedimente, sondern auch lebenswichtige Nährstoffe wie Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor, die für die biologischen Kreisläufe aller lebenden Organismen unerlässlich sind. Es wurde festgestellt, dass Schwankungen in der Nährstoffversorgung von Flüssen auf geologischen Zeitskalen eng mit der Diversifizierung des Meereslebens zusammenhängen.

Darüber hinaus entdeckten die Forscher einen faszinierenden Zusammenhang zwischen Episoden von Massenaussterben in den Ozeanen und einem erheblichen Rückgang des Sedimentflusses. Dies deutet darauf hin, dass ein Mangel an Nährstoffen die Artenvielfalt destabilisieren und sie anfällig für katastrophale Ereignisse wie Asteroideneinschläge oder Vulkanausbrüche machen kann.

Die Studie beleuchtete auch den Einfluss von Landschaften auf die Pflanzenvielfalt. Durch die Analyse der Sedimentbedeckung und der Landschaftsrauheit auf Kontinenten stellten die Forscher einen starken Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und der Diversifizierung der Pflanzenarten in den letzten 400 Millionen Jahren fest. Als die Erdoberfläche nach und nach mit nährstoffreichem Boden bedeckt wurde, der von Flüssen abgelagert wurde, konnten sich Pflanzen entwickeln und diversifizieren, was vor etwa 100 Millionen Jahren zur Entstehung von Blütenpflanzen führte.

Diese Ergebnisse unterstreichen die bedeutende Rolle der Landschaftsdynamik bei der Gestaltung der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten. Die Landschaften der Erde haben direkten Einfluss auf die maximale Artenzahl, die sowohl in Land- als auch in Meeresökosystemen unterstützt werden kann. Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis darüber bei, wie sich die lebende Haut der Erde im Laufe der Zeit entwickelt hat, und liefert wertvolle Einblicke in die Faktoren, die die Artenvielfalt auf unserem Planeten bestimmen.

Häufigste Fragen

F: Was ist das wichtigste Ergebnis der Forschung?

A: Das wichtigste Ergebnis der Forschung ist die starke Korrelation zwischen landschaftlich bedingten Sediment-„Pulsen“ und der Entwicklung und Diversifizierung der Biodiversität, sowohl in marinen als auch terrestrischen Ökosystemen.

F: Wie wurden die Simulationen durchgeführt?

A: Die Simulationen wurden anhand von Rekonstruktionen des Klimas und der Tektonik der Vergangenheit durchgeführt und ermöglichten es den Forschern, die Entwicklung von Landschaften über 540 Millionen Jahre hinweg zu beobachten und sie mit Rekonstruktionen der marinen und kontinentalen Artenvielfalt zu vergleichen.

F: Welche Bedeutung hat die Nährstoffversorgung durch Flüsse?

A: Die Nährstoffzufuhr durch Flüsse, einschließlich Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor, spielt eine entscheidende Rolle in den biologischen Kreisläufen, die alle Lebewesen unterstützen. Es wurde festgestellt, dass Schwankungen in der Nährstoffversorgung von Flüssen auf geologischen Zeitskalen eng mit der Diversifizierung des Meereslebens zusammenhängen.

F: Wie wirken sich Landschaften auf die Pflanzenvielfalt aus?

A: Landschaften beeinflussen die Pflanzenvielfalt, indem sie für Sedimentbedeckung und Landschaftsrauheit sorgen, was sich direkt auf die Fähigkeit eines Kontinents auswirkt, vielfältige Pflanzenarten zu beherbergen. Als die Erdoberfläche mit nährstoffreichem Boden bedeckt wurde, der von Flüssen abgelagert wurde, konnten sich Pflanzen entwickeln und diversifizieren, was zur Entstehung von Blütenpflanzen führte.

F: Was sagt uns diese Forschung über die Beziehung zwischen Landschaften und Biodiversität?

A: Diese Forschung unterstreicht die bedeutende Rolle der Landschaftsdynamik bei der Gestaltung der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten. Die Landschaften der Erde bestimmen die maximale Anzahl verschiedener Arten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unterstützt werden können, und unterstreichen die Vernetzung der physischen Merkmale der Erde und der von ihnen getragenen Ökosysteme.