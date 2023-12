Neue Einblicke in die Dynamik von Lithiumplasma in der laserinduzierten Durchbruchspektroskopie

Wissenschaftler eines Forschungsinstituts in Moskau, Russland, haben erhebliche Fortschritte beim Verständnis des Verhaltens von Lithiumplasma in der laserinduzierten Durchbruchspektroskopie (LIBS) erzielt. Ihre Ergebnisse, die neue Einblicke in die Dynamik dieses Plasmas bieten, wurden kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy veröffentlicht.

LIBS ist eine weit verbreitete Technik zur Materialanalyse, bei der eine Materialoberfläche mit einem Laserpuls bestrahlt wird, was zur Ionisierung des Materials und zur Emission von Plasmastrahlung führt. Diese Technik wurde in verschiedenen Bereichen angewendet, unter anderem bei der Untersuchung von Plasma in Tokamak-Reaktoren, bei denen es sich um Geräte handelt, die Magnetfelder verwenden, um Plasma für Fusionsexperimente einzuschließen.

Die Forscher entwickelten mithilfe fortschrittlicher Simulationssoftware, einschließlich des 3DLINE-Codes, ein Hybridmodell, um die Bildung, Expansion und Strahlung von Lithiumplasma genau zu beschreiben. Im Gegensatz zu früheren Modellen erforderte der neue Ansatz abgesehen von den Laserpulseigenschaften nur minimale freie Parameter. Die Wissenschaftler validierten ihr Modell durch eine Reihe von LIBS-Experimenten, die mit einem großen Massenmonochromator durchgeführt wurden.

Ein bemerkenswertes Ergebnis der Studie war die Entdeckung, dass Transparenzbedingungen für Lithiumplasma leicht verletzt werden können. Typischerweise absorbieren Li-LIBS-Plasmen bis zu 97 % der 671-nm-Linienstrahlung (Li I). Die Forscher beobachteten jedoch, dass bestimmte Linien, wie die Linien bei 548 nm (Li II) und 610 nm (Li I), weniger von der Absorption betroffen waren, insbesondere wenn der Laserstrahl präzise auf die Oberfläche fokussiert war.

Diese neuen Erkenntnisse könnten praktische Auswirkungen auf zukünftige LIBS-Anwendungen mit Lithium-beschichteten Oberflächen haben. Durch ein genaueres Verständnis des Verhaltens von Lithiumplasma können Forscher und Ingenieure den Charakterisierungsprozess optimieren und die Leistung von LIBS in verschiedenen Technologiebereichen verbessern.

FAQ:

1. Was ist laserinduzierte Durchbruchspektroskopie (LIBS)?

LIBS ist eine Technik zur Materialanalyse, bei der eine Materialoberfläche mit einem Laserpuls bestrahlt wird, um ein Plasma zu erzeugen, das Strahlung aussendet, die mit einem Spektrometer analysiert werden kann.

2. Was ist ein Tokamak-Reaktor?

Ein Tokamak ist ein Gerät, das Magnetfelder nutzt, um Plasma einzuschließen, um die für die Kernfusion erforderlichen Bedingungen zu erreichen.

3. Wie haben die Wissenschaftler Lithiumplasma untersucht?

Die Wissenschaftler verwendeten ein Hybridmodell, das den 3DLINE-Code enthielt, um die Bildung, Expansion und Strahlung von Lithiumplasma zu simulieren. Sie führten auch LIBS-Experimente mit einem Massenmonochromator durch.

4. Was waren die wichtigsten Ergebnisse der Studie?

Die Studie ergab, dass die Transparenzbedingungen für Lithiumplasma leicht verletzt werden können, da verschiedene Spektrallinien unterschiedliche Absorptionsgrade aufweisen. Eine schärfere Fokussierung des Laserstrahls auf die Oberfläche führte zu einem transparenteren Plasma.

5. Wie könnten diese Erkenntnisse nützlich sein?

Die Erkenntnisse können Forschern und Ingenieuren dabei helfen, die Charakterisierung von mit Lithium beschichteten Oberflächen mithilfe von LIBS zu verbessern, was zu einer verbesserten Leistung bei verschiedenen Anwendungen mit Lithiummaterialien führt.