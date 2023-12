Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Weltmeere anfälliger sind als bisher angenommen

By

Eine kürzlich von einem internationalen Wissenschaftlerteam, darunter Forschern des Trinity College Dublin, durchgeführte Studie hat ergeben, dass sich die Weltmeere möglicherweise in einem fragileren Zustand befinden als bisher angenommen. Die in der renommierten Fachzeitschrift „Nature Geosciences“ veröffentlichten Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die derzeitigen Sauerstoffmangelwerte denen ähneln, die für eines der weltweit größten Massenaussterben in der Geschichte verantwortlich waren.

Die Studie konzentrierte sich auf das Massensterben in der Trias-Jura-Zeit, einem Großereignis, das sich vor etwa 200 Millionen Jahren ereignete. Durch die Analyse chemischer Daten aus alten Tonsteinvorkommen in Nordirland und Deutschland konnten die Forscher einen Zusammenhang zwischen Sauerstoffmangel in flachen Meeresumgebungen und dem zunehmenden Aussterben in dieser Zeit herstellen.

Interessanterweise entdeckte das Team, dass das globale Ausmaß des extremen Sauerstoffmangels während des Trias-Jura-Massenaussterbens mit den heutigen Bedingungen vergleichbar war. Dieser Befund weist darauf hin, dass die Sauerstoffentzugung auch dann, wenn ihr Ausmaß begrenzt ist, dennoch zu weitreichenden Zusammenbrüchen und Aussterben von Ökosystemen führen kann.

Dr. Micha Ruhl, Assistenzprofessor an der Trinity School of Natural Sciences und Mitglied des Forschungsteams, betonte, wie wichtig es sei, die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf Meeresökosysteme zu verstehen. Er erklärte, dass selbst lokalisierte Störungen an den Rändern von Kontinenten kaskadenartige Auswirkungen auf globale Meeresökosysteme haben und sie anfällig für den Zusammenbruch machen können.

Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung der Bewertung der Stabilität heutiger Ökosysteme, insbesondere im Lichte von Prognosen, die auf einen erheblichen Anstieg der Sauerstoffentzugserscheinungen im Meer aufgrund der globalen Erwärmung und des Nährstoffabflusses von den Kontinenten hinweisen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Sauerstoffentzug?

A: Sauerstoffentzug bezieht sich auf die Reduzierung des Sauerstoffgehalts in Meeresumgebungen, was schädliche Auswirkungen auf Meeresökosysteme haben und zum Aussterben von Arten führen kann.

F: Was war das Massensterben in der Trias-Jura-Zeit?

A: Das Massensterben im Trias und Jura war vor etwa 200 Millionen Jahren ein Großereignis, das zum Zusammenbruch globaler Ökosysteme und zum Aussterben zahlreicher Arten führte.

F: Was sind Tonsteinvorkommen?

A: Tonsteinablagerungen sind Sedimentgesteinsformationen, die hauptsächlich aus feinkörnigen Schlammpartikeln bestehen. Sie können wertvolle Informationen über vergangene Umweltbedingungen liefern.

F: Wie trägt diese Forschung zu unserem Verständnis der Stabilität von Ökosystemen bei?

A: Diese Forschung zeigt, dass selbst lokalisierte Störungen weitreichende Folgen für die globalen Meeresökosysteme haben können. Es betont die Bedeutung der Bewertung der Ökosystemstabilität angesichts von Umweltveränderungen.