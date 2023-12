Forscher entwickeln neue Methode zur Kombination genetischer und räumlicher Daten einzelner Zellen

Zusammenfassung: Wissenschaftler am Broad Institute of MIT und Harvard haben eine neue Methode namens Slide-Tags entwickelt, die es Forschern ermöglicht, präzise Standortmarkierungen an einzelnen Zellkernen anzubringen und gleichzeitig Informationen über den ursprünglichen Standort der Zellen im Gewebe beizubehalten. Diese Methode kombiniert genetische und räumliche Daten und liefert detaillierte Informationen über die Genaktivität sowie die Position der Zellen im Gewebe. Die Technik baut auf Slide-seq auf, einem anderen von denselben Labors entwickelten Ansatz, der räumliche Muster genetischer Aktivität abbilden kann, aber keine Einzelzellauflösung aufweist. Mit Slide-Tags können Wissenschaftler Einzelzellexperimente durchführen und dabei immer noch genau wissen, woher eine Zelle kommt. Die Forscher demonstrierten die Wirksamkeit der Methode bei der Untersuchung von Zellen im menschlichen Gehirngewebe, in Mandeln und in einem Melanomtumor und glauben, dass die Integration räumlicher Daten neue Erkenntnisse in der Biologie liefern kann.

Die Forscher demonstrierten die Wirksamkeit der Slide-Tags-Methode, indem sie Zellen in verschiedenen Geweben untersuchten, darunter menschliches Gehirngewebe, Mandeln und einen Melanomtumor. Durch die Nutzung räumlicher Daten konnten die Forscher neue Biologie entdecken, die mit herkömmlichen Einzelzellexperimenten allein nicht aufgedeckt worden wäre.

Bei der Slide-Tags-Methode werden Gewebeschnitte auf Perlenanordnungen übertragen, die jeweils mit mehreren Barcodes versehen sind, um ihre Position anzuzeigen. Die Barcodes dringen in die Zellkerne ein und die Forscher messen die unterschiedlichen Konzentrationen verschiedener Barcodes in jedem Zellkern, um die Position der Zelle innerhalb der Anordnung zu berechnen. Sobald sich die Barcodes im Zellkern befinden, können Forscher mit Standard-Einzelzellexperimenten fortfahren.

Diese neue Methode eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung einzelner Zellen auf molekularer Ebene in komplexen Geweben und bietet Einblicke in die Genaktivität und die räumliche Organisation. Durch die Zusammenführung räumlicher Daten und Einzelzelldaten können Wissenschaftler ein tieferes Verständnis des Verhaltens und der Funktion von Zellen erlangen.