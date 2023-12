Kurze soziale Interaktionen können das Wohlbefinden steigern, wie eine Studie zeigt

Zusammenfassung:

Eine neue in der Türkei durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass selbst kurze soziale Interaktionen, wie zum Beispiel einem Fremden Hallo zu sagen oder jemandem zu danken, das Wohlbefinden einer Person deutlich steigern können. Die Forscher konnten die Ergebnisse sowohl in westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokratischen (WEIRD) als auch in nicht-WEIRD-Populationen reproduzieren. Die Studie hob auch die Bedeutung dieser minimalen sozialen Interaktionen hervor, insbesondere während der Weihnachtseinkaufssaison, wenn solche Begegnungen häufiger vorkommen. Frühere Untersuchungen konzentrierten sich hauptsächlich auf Gespräche als Mittel zur Steigerung des Wohlbefindens. Diese Studie unterstreicht jedoch die positive Wirkung einfacher Begrüßungen und Dankbarkeitsbekundungen. Die Forscher schlagen vor, dass Interventionen und Maßnahmen zur Begrüßung und Dankbarkeit eine einfache und kostengünstige Möglichkeit sein könnten, das subjektive Wohlbefinden zu verbessern.

Die in Zusammenarbeit mit einem Meinungsforschungsunternehmen in der Türkei durchgeführte Studie umfasste die Befragung von über 3,200 Erwachsenen zu ihren minimalen sozialen Interaktionen und ihrer Lebenszufriedenheit. Teilnehmer, die an soziale Mobilität glaubten und häufiger mit schwachen Bindungen (Bekannte oder Fremde) interagierten, berichteten von einer höheren Lebenszufriedenheit. Die Ergebnisse zeigten auch, dass der kulturelle Kontext eine Rolle spielte, wobei Interaktionen mit Fremden in der türkischen Gruppe, die eine engere und stärker voneinander abhängige Kultur hatte, einen geringeren Effekt hatten.

Die Forscher betonten die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die zu eingeschränkten persönlichen Interaktionen führte und den Menschen die Vorteile minimaler sozialer Interaktionen vorenthielt. Da viele Menschen weiterhin von zu Hause aus arbeiten und weniger Möglichkeiten zur Interaktion mit schwachen Bindungen oder Fremden haben, unterstreicht die Studie die Bedeutung dieses kurzen sozialen Austauschs für das subjektive Wohlbefinden.

Letztendlich bietet diese Forschung wertvolle Einblicke in die Kraft einfacher sozialer Interaktionen und bietet einen potenziellen Weg zur Verbesserung des Wohlbefindens durch Richtlinien und Interventionen, die Begrüßung und Dankbarkeit fördern.