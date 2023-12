Neandertaler-Gene und die Entwicklung menschlicher Schlafmuster

Es ist allgemein bekannt, dass Menschen unterschiedliche Schlafmuster haben, wobei einige Menschen Frühaufsteher sind, während andere Nachtschwärmer sind. Die Ursprünge dieser Schlafpräferenzen waren lange Zeit ein Rätsel, doch eine aktuelle Studie wirft neues Licht auf das Thema. Forscher haben einen Zusammenhang zwischen Neandertaler-Genen und modernen „Frühaufstehern“ gefunden und damit enthüllt, wie unsere alten Begegnungen unsere Schlafgewohnheiten beeinflusst haben.

Die Studie befasst sich mit der genetischen Reise von unseren afrikanischen Wurzeln bis zur Vermischung mit Neandertalern. Vor etwa 300,000 Jahren entstanden in Afrika anatomisch moderne Menschen, die schließlich vor etwa 70,000 Jahren nach Eurasien auswanderten. Während dieser Wanderung trafen sie auf Neandertaler und Denisova-Menschen, zwei alte Menschenarten, die sich über Hunderttausende von Jahren an die eurasische Umwelt angepasst hatten.

Die Kreuzung zwischen modernen Menschen und Neandertalern war nicht nur ein sozialer, sondern auch ein genetischer Austausch. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bestimmte Neandertaler-Gene den Menschen mit Varianten versorgten, die für ihre neue Umgebung von Vorteil waren. Zu diesen Anpassungen gehörten höhenfreundliche Hämoglobinwerte, Immunreaktionen, Hautpigmentierung und Fettzusammensetzung.

Zusätzlich zu den körperlichen Merkmalen identifizierten die Forscher 246 zirkadiane Gene, die eine Rolle in der inneren Uhr unseres Körpers spielen. Diese Gene zeigten signifikante Unterschiede zwischen modernen Menschen und alten Homininen, was auf Unterschiede in der Art und Weise schließen lässt, wie sie Tag- und Nachtzyklen wahrnahmen. Diese Diskrepanz im zirkadianen Rhythmus kann auf die unterschiedlichen Tageslichtmuster in Afrika und den höheren eurasischen Breiten zurückgeführt werden.

Mithilfe künstlicher Intelligenz identifizierten die Forscher bestimmte zirkadiane Gene bei alten Menschen, die möglicherweise die Unterschiede im zirkadianen Rhythmus zwischen uns und unseren alten Cousins ​​beeinflusst haben. In einer umfassenden Studie der britischen Biobank mit Hunderttausenden von Personen fanden sie heraus, dass genetische Varianten des Neandertalers durchweg mit einer erhöhten Morgenröte verbunden waren. Das Morgenmerkmal, das durch eine verkürzte circadiane Uhr gekennzeichnet ist, bot unseren Vorfahren in höheren Breiten wahrscheinlich einen Überlebensvorteil.

Diese Studie bietet wertvolle Erkenntnisse darüber, wie unsere Begegnungen mit Neandertalern nicht nur unsere Persönlichkeit, sondern auch unsere Schlafgewohnheiten geprägt haben. Das Neandertaler-Erbe hat uns möglicherweise mehr als nur Werkzeuge und Feuer hinterlassen – es hat möglicherweise unseren Wecker gestellt. Zukünftige Forschungen werden die Untersuchung der Auswirkungen genetischer Varianten des Neandertalers auf die zirkadianen Uhren verschiedener menschlicher Populationen und die Untersuchung anderer Anpassungsmerkmale umfassen.