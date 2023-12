Genetische Verbindung zwischen Neandertalern und Frühaufstehern gefunden

Eine kürzlich in „Genome Biology and Evolution“ veröffentlichte Studie legt nahe, dass Frühaufsteher ihre Gewohnheiten möglicherweise von unseren ausgestorbenen Neandertaler-Vorfahren geerbt haben. Forscher der Vanderbilt University, der University of Pennsylvania und anderer Institutionen fanden Hinweise auf genetische Varianten im Zusammenhang mit dem zirkadianen Rhythmus in der DNA von Neandertalern, die das Schlafverhalten moderner Menschen beeinflussen könnten.

Der zirkadiane Rhythmus ist die innere Uhr im menschlichen Gehirn, die unseren Schlaf-Wach-Rhythmus basierend auf der Lichteinwirkung reguliert. Die Studie legt nahe, dass Neandertaler, die in höheren Breiten lebten, davon profitierten, Frühaufsteher zu sein, da sie dadurch ihre Schlaf- und Wachzeiten an die längeren Sommertage anpassen konnten. Um sich an die saisonalen Schwankungen des Tageslichts anzupassen, mussten unsere Vorfahren, die vor 70,000 Jahren von Afrika nach Eurasien einwanderten, genetische Varianten entwickeln, die bei der Anpassung ihrer Schlafgewohnheiten halfen.

Nachdem die Forscher eine Reihe von Genen identifiziert hatten, die mit der zirkadianen Uhr verbunden sind, fanden sie spezifische Varianten bei modernen Menschen und Neandertalern, die den zirkadianen Rhythmus beeinflussen könnten. Sie testeten diese Varianten weiter anhand von Daten der britischen Biobank und stellten fest, dass die introgressiven genetischen Varianten, die von Neandertalern auf moderne Menschen übergingen, durchweg mit der Vorliebe für frühes Aufstehen verbunden waren.

Die Kreuzung zwischen modernen Menschen und Neandertalern ermöglichte es einigen Individuen, die zirkadianen Uhren der Neandertaler zu erben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle genetischen Varianten, die von archaischen Homininen geerbt wurden, vorteilhaft waren. Frühere Untersuchungen deuten darauf hin, dass viele Varianten „durch natürliche Selektion entfernt“ wurden, weil sie für den modernen Menschen nicht von Vorteil waren.

Diese Studie beleuchtet die genetischen Faktoren, die unser Schlafverhalten beeinflussen, und gibt Aufschluss darüber, wie sich unsere Vorfahren an unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst haben. Die Identifizierung der genetischen Grundlagen des Frühaufstehers könnte Auswirkungen auf das Verständnis von Schlafstörungen und möglicherweise auf die Entwicklung gezielter Behandlungen haben.

Zusammenfassung:

