Neandertaler-DNA steht im Zusammenhang mit Frühaufstehern, Studienergebnisse

Laut einer aktuellen Studie könnte die Gewohnheit, früh zu Bett zu gehen und früh aufzustehen, von unseren alten Vorfahren geerbt werden, die sich mit Neandertalern vermischten. Während die meisten durch Kreuzung erworbenen Gene verschwunden sind, bleibt ein kleiner Teil übrig, darunter Gene, die unsere inneren Uhren beeinflussen. Forscher fanden heraus, dass diese Gene dazu beitragen, dass einige Menschen dazu neigen, Morgenmenschen zu sein, was dazu führt, dass sie eher dazu neigen, früher aufzuwachen und zu Bett zu gehen als andere. Die Studie analysierte DNA von modernen Menschen und Neandertalern, um verschiedene genetische Varianten zu identifizieren, die an zirkadianen Rhythmen beteiligt sind. Bei der Untersuchung der britischen Biobank-Datenbank stellten die Forscher fest, dass viele Menschen diese Varianten tragen und dass sie durchweg mit der Zugehörigkeit zu Morgenmenschen korrelieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Fähigkeit, ein Morgenmensch zu sein, nicht nur durch die Gene des Neandertalers bestimmt wird. Es gibt Hunderte anderer Gene sowie Umwelt- und Kulturfaktoren, die das Schlafverhalten beeinflussen. Der Einfluss der Neandertaler-Gene auf die Schlafpräferenzen ist relativ gering. Der leitende Forscher der Studie vermutet, dass diese Gene für unsere in höheren Breiten lebenden Vorfahren von Vorteil waren, da sie sich dank ihrer flexiblen inneren Uhr an saisonale Schwankungen des Lichtniveaus anpassen konnten. Dieser genetische Beweis gibt Aufschluss über die Ursprünge unserer Schlafgewohnheiten und verdeutlicht, wie sich unsere Vorfahren an unterschiedliche Umgebungen angepasst haben.

