Genetischer Einfluss: Neandertaler-Abstammung im Zusammenhang mit dem Morgenmenschsein

Zusammenfassung: Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass unsere Neandertaler-Vorfahren möglicherweise eine Rolle dabei gespielt haben, unsere Vorliebe für frühes Aufstehen zu prägen. Eine von Forschern der University of California in San Francisco durchgeführte Studie kombinierte antike DNA-Analysen, genetische Studien an modernen Menschen und künstliche Intelligenz, um genetische Beweise für Unterschiede in den zirkadianen Uhren zwischen Neandertalern und modernen Menschen aufzudecken. Als Neandertaler nach Eurasien einwanderten, trafen sie auf neue Umgebungen mit größeren jahreszeitlichen Schwankungen bei Tageslicht und Temperatur. Die Forscher stellten die Hypothese auf, dass die Kreuzung zwischen Neandertalern und modernen Menschen dazu geführt haben könnte, dass zirkadiane Varianten an einige Menschen weitergegeben wurden. Um dies zu untersuchen, analysierten sie introgressierte genetische Varianten in einer großen Kohorte der britischen Biobank und stellten fest, dass diese Varianten die Neigung zum frühen Aufstehen, bekannt als „Morgenaufwachen“, kontinuierlich erhöhten. Die Forscher glauben, dass diese Tendenz zur Morgenstimmung für unsere Vorfahren, die in höheren Breiten mit längeren Sommerlichtperioden lebten, von Vorteil gewesen sein könnte. Insgesamt wirft die Studie Licht auf die genetischen Faktoren, die unser Schlafverhalten beeinflussen, und hebt den möglichen Einfluss des Neandertaler-Erbes auf unseren Tagesrhythmus hervor.

Der Einfluss der Neandertaler-Abstammung auf die Schlafpräferenz

Eine aktuelle Studie, die den genetischen Ursprung der Schlafpräferenz untersucht, hat einen faszinierenden Zusammenhang zwischen unseren Neandertaler-Vorfahren und unserer Neigung, Morgenmenschen zu sein, aufgedeckt. Forscher der University of California in San Francisco führten eine umfassende Analyse durch, bei der sie alte DNA-Daten, moderne genetische Studien und künstliche Intelligenz kombinierten, um den Einfluss des Neandertaler-Erbes auf unseren Tagesrhythmus aufzudecken.

Neandertaler, die vor etwa 700,000 Jahren nach Eurasien einwanderten, trafen auf vielfältige neue Umgebungen mit größeren saisonalen Schwankungen von Tageslicht und Temperatur. Dies veranlasste die Forscher, die Möglichkeit zu untersuchen, dass das genetische Material der Neandertaler zu Unterschieden in den zirkadianen Uhren zwischen Neandertalern und modernen Menschen, die hauptsächlich in Afrika lebten, beigetragen haben könnte.

Die Studie konzentrierte sich auf introgressierte genetische Varianten, also genetische Varianten, die vom Neandertaler auf den modernen Menschen übergingen. Bei der Untersuchung einer großen Kohorte von Personen aus der britischen Biobank stellten die Forscher fest, dass viele dieser introgressierten Varianten erhebliche Auswirkungen auf die Schlafpräferenz hatten, insbesondere in Richtung einer zunehmenden „Morgensonne“. Diese Neigung zum frühen Aufstehen ist mit einer verkürzten Periode der circadianen Uhr verbunden und wird bei Anpassungen an hohe Breiten bei anderen Tieren beobachtet.

Es wird angenommen, dass die verkürzte zirkadiane Periode, die durch die Abstammung der Neandertaler beeinflusst wird, für Menschen, die in hohen Breiten leben, von Vorteil ist, da sie eine schnellere Anpassung der Schlaf-/Wachmuster an wechselnde saisonale Lichtreize ermöglicht. Fruchtfliegen beispielsweise benötigen verkürzte zirkadiane Perioden, um sich mit längeren Sommerlichtperioden in hohen Breiten zu synchronisieren. Dieser Selektionsdruck hat bei Fruchtfliegenpopulationen zu Breitenkeilen geführt, deren Perioden mit zunehmendem Breitengrad abnehmen.

Das Forscherteam vermutete, dass die Neigung, ein Morgenmensch zu sein, evolutionär vorteilhaft für unsere Vorfahren gewesen sein könnte, die in höheren Breiten Europas lebten, und dass daher die genetischen Eigenschaften des Neandertalers, die den Tagesrhythmus beeinflussten, im Laufe der Zeit erhalten blieben.

Der Hauptautor John A. Capra betonte die Bedeutung ihrer Ergebnisse und erklärte: „Durch die Analyse der Teile der Neandertaler-DNA, die im modernen menschlichen Genom verbleiben, entdeckten wir einen auffälligen Trend: Viele von ihnen beeinflussen konsequent die Kontrolle zirkadianer Gene im modernen Menschen.“ die Neigung erhöhen, ein Morgenmensch zu sein.“ Dieser Befund steht im Einklang mit den Auswirkungen des Lebens in höheren Breiten auf die zirkadianen Uhren verschiedener Tierarten.

Während Forscher weiterhin die Geheimnisse unseres genetischen Erbes lüften, fügt diese Studie eine weitere Ebene der Einsicht in die unzähligen Arten hinzu, auf die unsere Neandertaler-Vorfahren unser modernes Leben beeinflusst haben. Unsere Vorliebe, ein Morgenmensch zu sein, könnte auf ein altes genetisches Erbe zurückzuführen sein, das es unseren Vorfahren ermöglichte, in verschiedenen Umgebungen zu gedeihen und sich an die Herausforderungen ihrer Umgebung anzupassen.