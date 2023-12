Genetischer Ursprung des Morgenmenschen: Ein Erbe der Neandertaler

Eine aktuelle Studie hat Aufschluss über die Ursprünge unserer Vorliebe für frühes Aufstehen gegeben und legt nahe, dass genetisches Material, das von unseren Neandertaler-Vorfahren weitergegeben wurde, zu dieser Eigenschaft beigetragen haben könnte. Mithilfe alter DNA von Neandertalern sowie groß angelegter genetischer Studien und künstlicher Intelligenz haben Forscher genetische Beweise für Unterschiede in den zirkadianen Uhren von Neandertalern und modernen Menschen identifiziert.

Vor rund 700,000 Jahren wanderten Neandertaler nach Eurasien ein und trafen dort auf neue Lebensräume mit höheren Breitengraden und größeren jahreszeitlichen Schwankungen von Tageslicht und Temperatur. Diese Faktoren beeinflussten wahrscheinlich die Entwicklung ihres zirkadianen Rhythmus. Darüber hinaus trug die Kreuzung zwischen Neandertalern und eurasischen modernen Menschen weiter zur möglichen Vererbung zirkadianer Varianten bei.

Um diese Hypothese zu untersuchen, analysierten die Forscher genetische Varianten, die von Neandertalern auf moderne Menschen übertragen wurden. Sie stützten sich auf eine große Kohorte von mehreren Hunderttausend Menschen und entdeckten zahlreiche introgressive Varianten, die die Schlafpräferenz beeinflussten. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Varianten die „Morgenbereitschaft“ kontinuierlich steigerten, was auf einen genetischen Einfluss auf die Neigung zum frühen Aufstehen hinweist.

Diese Vorliebe für frühes Aufstehen scheint für Menschen von Vorteil zu sein, die näher an den höheren Breiten Europas leben. Eine verkürzte Periode der zirkadianen Uhr, verbunden mit einer erhöhten Morgenstimmung, ermöglicht eine schnellere Anpassung der Schlaf-/Wachmuster an externe Signale. Diese Anpassung wird bei verschiedenen Tierarten beobachtet, die in höheren Breiten leben.

Die Ergebnisse dieser Studie liefern faszinierende Einblicke in unsere Evolutionsgeschichte. Die Neigung, ein Morgenmensch zu sein, könnte für unsere in den höheren Breiten Europas lebenden Vorfahren von Vorteil gewesen sein und so zu einem erhaltenswerten genetischen Merkmal des Neandertalers geworden sein.

Der Hauptautor John A. Capra von der University of California in San Francisco unterstreicht die Bedeutung dieser Forschung und erklärt: „Durch die Analyse der Teile der Neandertaler-DNA, die im modernen menschlichen Genom verbleiben, haben wir einen bemerkenswerten Trend entdeckt: Viele von ihnen haben Auswirkungen auf die Kontrolle der zirkadianen Gene im modernen Menschen und steigern kontinuierlich die Neigung, ein Morgenmensch zu sein. Diese Veränderung steht im Einklang mit den Auswirkungen des Lebens in höheren Breiten auf die Tagesuhren von Tieren und ermöglicht wahrscheinlich eine schnellere Anpassung an sich ändernde saisonale Lichtmuster.“

Während wir die Komplexität unserer genetischen Ausstattung immer weiter entschlüsseln, wird es immer klarer, dass unsere frühmorgendliche Wachsamkeit tiefe Wurzeln in unserem Neandertaler-Erbe haben könnte.