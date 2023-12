By

Ein Forscherteam der Universität Zhejiang führte kürzlich eine Studie zur Risikobewertung und Sanierung stillgelegter Industrieparks in Entwicklungsländern durch und konzentrierte sich dabei auf einen bestimmten Küstenindustriepark in der Provinz Zhejiang, China. Die Komplexität der Verschmutzungsquellen und Migrationseigenschaften in diesen Parks stellt eine umfassende Risikobewertung vor Herausforderungen.

Stillgelegte Industrieparks in Entwicklungsländern sind häufig mit Problemen der Verschmutzung und Kontamination konfrontiert, die sowohl eine Gefahr für die menschliche Gesundheit als auch für die Umwelt darstellen. In China beispielsweise ergab eine landesweite Bodenuntersuchung im Jahr 2014, dass über 34 % der Bodenproben von stillgelegten Industriestandorten den nationalen Bodenqualitätsstandard übertrafen. Um dieses Problem anzugehen, wurde der Aktionsplan zur Vermeidung und Kontrolle der Bodenverschmutzung ins Leben gerufen, mit dem Ziel, bis 95 2030 % der kontaminierten Standorte für eine künftige Nutzung wiederherzustellen.

Die Sanierung stillgelegter Industriestandorte kann erhebliche Vorteile für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt bringen. Es bringt jedoch auch ökologische Herausforderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf die potenzielle Belastung des Menschen durch Schadstoffe während des Sanierungsprozesses. Eine genaue Risikobewertung und eine effiziente Klassifizierung von Risikozonen sind für wirksame Sanierungsmaßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt von entscheidender Bedeutung.

Ziel der vom Team von Professor Lizhong Zhu durchgeführten Studie war es, das Risiko eines großen stillgelegten Industrieparks einzuschätzen und eine Grundlage für eine genaue Klassifizierung und Einstufung von Risikozonen zu schaffen. Die Forscher identifizierten charakteristische organische Schadstoffe und analysierten deren räumliche Verteilung im Boden und Grundwasser. Mithilfe des Geodetektor-Modells ermittelten sie außerdem multimedial die räumliche Assoziation organischer Schadstoffe und verbesserten so die Quellenidentifizierung und Risikobewertung. Darüber hinaus bewerteten sie die krebserzeugenden und nicht krebserzeugenden Risiken organischer Schadstoffe anhand der Expositionspfade und legten Sanierungsziele auf der Grundlage zukünftiger Landnutzungsmuster fest.

Dieser umfassende Ansatz zur Risikobewertung bietet ein praktisches Werkzeug für die Klassifizierung, Einstufung und Zoneneinteilung stillgelegter Industrieparks. Die Studie liefert wertvolle Einblicke in die Verteilungs- und Migrationseigenschaften organischer Verschmutzung in Industrieparks und hilft bei der genauen Darstellung der Verschmutzung und der Entwicklung wirksamer Sanierungsstrategien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertung und Sanierung stillgelegter Industrieparks in Entwicklungsländern von entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung der Umweltverschmutzung und den Schutz der menschlichen Gesundheit ist. Die vom Team der Zhejiang-Universität durchgeführten Forschungsarbeiten tragen zum Verständnis und Management der Risiken in diesen Parks bei und liefern Erkenntnisse und Werkzeuge für zukünftige Sanierungsbemühungen.

