Wissenschaftler identifizieren Hinweise auf Spaltung im Kosmos und deuten auf superschwere Kerne hin

Eine bahnbrechende Studie, die von Wissenschaftlern des DOE/Los Alamos National Laboratory durchgeführt wurde, hat überzeugende Beweise für das Auftreten von Kernspaltung im Kosmos zutage gefördert. Durch die Analyse der in Sternen beobachteten R-Prozess-Elementhäufigkeiten entdeckten die Forscher eine mögliche Signatur, die auf die Produktion superschwerer Kerne jenseits der schwersten Elemente im Periodensystem hinweist. Dieser Befund stellt bisherige Annahmen in Frage und eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Entstehung schwerer Elemente.

Traditionell ging man davon aus, dass die Spaltung nicht außerhalb von Laborumgebungen stattfindet, und es gab keine schlüssigen Beweise für ihre Existenz in kosmischen Umgebungen. Mithilfe neuester Beobachtungsdaten identifizierten die Wissenschaftler jedoch Korrelationen zwischen verschiedenen Elementgruppen, insbesondere leichten Präzisionsmetallen wie Silber und Seltenerdkernen wie Europium. Es wurde festgestellt, dass die zunehmenden Elemente in einer Gruppe den zunehmenden Elementen in der anderen Gruppe entsprachen, was auf einen konsistenten Prozess schließen lässt.

Um das Potenzial der Kernspaltung zu erforschen, stützten sich die Wissenschaftler auf Spaltmodelle als Mittel zur Interpretation von Experimenten und zur Vervollständigung von Datensätzen. Diese Modelle, die sich im Vergleich zu gemessenen Daten als äußerst genau erwiesen haben, ermöglichten Extrapolationen in Ermangelung direkter Messungen. Diese Studie bestätigt die Rolle der Spaltung bei der Synthese schwerer Elemente und unterstreicht die Notwendigkeit, bei Kerneinträgen sowohl kurzlebige als auch langlebige Spezies zu berücksichtigen.

Matthew Mumpower, ein an der Forschung beteiligter theoretischer Physiker, drückte die Bedeutung dieser Erkenntnisse aus und erklärte: „Dies ist unglaublich tiefgreifend und der erste Beweis für die Spaltung im Kosmos, was eine Theorie bestätigt, die wir vor einigen Jahren aufgestellt haben.“ Als wir mehr Beobachtungen gesammelt haben, sagt der Kosmos: „Hey, hier gibt es eine Signatur, und die kann nur von der Spaltung herrühren.“

Die Studie bestätigt nicht nur das Vorhandensein von Spaltung, sondern weist auch auf die Möglichkeit schwerer Elemente mit einer Atommasse von 260 hin. Die aus dieser Forschung gewonnenen Erkenntnisse könnten weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis des Universums und der Prozesse, die es formen, haben.

Durch die Feststellung des Zusammenhangs zwischen Kernspaltung und den beobachteten Elementarhäufigkeiten in einer Stichprobe von Sternen liefert die Studie starke Beweise für das Auftreten von Kernspaltung in kosmischen Umgebungen. Die Bestätigung dieses Mechanismus, über den Wissenschaftler seit den 1950er Jahren nachdenken, wirft Licht auf die komplexe Natur der Elementbildung und die komplizierten Prozesse, die außerhalb der Bereiche unseres Labors ablaufen.

Journal Referenz:

Ian U. Roederer, Nicole Vassh, Erika Holmbeck et al. Muster der Elementhäufigkeit in Sternen weisen auf die Spaltung von Kernen hin, die schwerer als Uran sind. Wissenschaft. DOI: 10.1126/science.adf1341