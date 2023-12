Revolutionäres Lasersystem verbessert chirurgische Präzision

By

In einer bahnbrechenden Entwicklung hat ein Forscherteam der Universität Basel ein revolutionäres Lasersystem geschaffen, das das Potenzial hat, chirurgische Eingriffe zu verändern. Dieses multifunktionale System vereint drei wichtige Funktionen: Knochenschneiden, Schnitttiefenkontrolle und Gewebedifferenzierung. Durch die Integration dieser Fähigkeiten hat das Team bisherige Einschränkungen überwunden und den sicheren und effektiven Einsatz von Lasern in der Chirurgie deutlich verbessert.

Das neue Lasersystem nutzt drei Laser, die auf einen einzigen Punkt fokussiert sind. Der erste Laser fungiert als Gewebesensor, scannt den Bereich um die Knochenschnittstelle und analysiert die Zusammensetzung der verdampften Gewebeproben mithilfe eines Spektrometers. Diese Analyse erstellt eine detaillierte Karte, die Knochen von Weichgewebe unterscheidet. Sobald dieser Kartierungsvorgang abgeschlossen ist, wird der zweite Laser, der speziell für das Knochenschneiden entwickelt wurde, aktiviert und zielt auf Bereiche ab, die auf der erstellten Karte als Knochen identifiziert wurden. Gleichzeitig überwacht der dritte Laser, ein optisches System, kontinuierlich die Schnitttiefe, um unbeabsichtigte Schäden an tieferen Gewebeschichten zu verhindern.

Was dieses Lasersystem auszeichnet, ist seine Fähigkeit, autonom zu arbeiten, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist, und gleichzeitig kontinuierlich zu überprüfen, ob das richtige Gewebe geschnitten wird. Die Präzision des Systems wurde durch Tests an Knochen und Gewebe des Schweinefemurs nachgewiesen, wobei eine Genauigkeit von winzigen Bruchteilen eines Millimeters erreicht wurde. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit des Lasersystems mit herkömmlichen chirurgischen Methoden vergleichbar, was effiziente und zeitnahe Eingriffe gewährleistet.

Obwohl die Forschung noch im Gange ist, sind Bemühungen im Gange, die Größe des Systems weiter zu reduzieren. Die ersten Schritte konzentrierten sich darauf, den optischen Laser und den Schneidlaser in einer streichholzschachtelgroßen Einheit zusammenzufassen. Das ultimative Ziel besteht darin, den Gewebesensor zu integrieren und den gesamten Aufbau so zu miniaturisieren, dass er in ein Endoskop passt und minimalinvasive Operationen ermöglicht.

Die Einsatzmöglichkeiten dieses fortschrittlichen Lasersystems sind enorm. Chirurgen könnten von einer genaueren Unterscheidung zwischen Tumoren und gesundem Gewebe profitieren und die Entfernung von umgebendem, nicht betroffenem Gewebe minimieren. Darüber hinaus ermöglicht das kontrollierte Laserschneiden innovative Schnittformen und verbessert so die Integration von Knochenimplantaten in bestehende Knochenstrukturen.

Dr. Arsham Hamidi, Hauptautor der Studie, betont die Vorteile des Einsatzes von Lasern in der Chirurgie. Durch berührungsloses Schneiden wird das Risiko von Infektionen verringert, während kleinere und präzisere Schnitte eine schnellere Gewebeheilung und eine geringere Narbenbildung fördern.

Dieses bahnbrechende Lasersystem stellt einen bedeutenden Fortschritt in der chirurgischen Präzision dar und hat das Potenzial, chirurgische Verfahren in verschiedenen medizinischen Bereichen zu revolutionieren. Die Zukunft der lasergestützten Chirurgie sieht vielversprechend aus, mit besseren Patientenergebnissen und verbesserten Operationstechniken.

