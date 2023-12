Methanemissionen aus Kanälen in niederländischen Städten weitaus größer als bisher angenommen

By

Forscher der Radboud-Universität haben herausgefunden, dass die Methanemissionen aus Kanälen in niederländischen Städten deutlich unterschätzt wurden. Der Mikrobiologe Koen Pelsma führte eine Studie über die Methanemissionen aus Kanälen in Amsterdam, Zaandam, Leiden und Zwolle durch. Seine Forschung umfasste die Verwendung eines Kernprobenehmers und einer schwimmenden Messkammer, um Wasser- und Bodenproben aus den Kanälen zu sammeln.

Pelsma stellte fest, dass in allen Kanälen methanfressende Mikroben vorhanden waren, was auf das Vorhandensein von Methan hinweist. Neben der Messung der Methanemissionen bewertete Pelsma auch die Wasserqualität der Kanäle. Seine Untersuchungen ergaben, dass fünf der sechs untersuchten Städte Methan freisetzten.

Ein überraschendes Ergebnis der Studie war die Entdeckung, dass es sich bei den Blasen, die oft in Kanälen an die Oberfläche steigen, tatsächlich um Methan handelt und nicht, wie bisher angenommen, von Fischen produziert wird. Pelsma vermutet, dass diese Blasen für einen erheblichen Teil der Methanemissionen verantwortlich sein könnten.

Die Forschung umfasste auch das Abkratzen der Biofilmschicht, die sich an den Kaimauern befand. Pelsma fand im Biofilm methanfressende Bakterien, was auf deren Rolle beim Methanverbrauch hinweist.

Trotz der Verbreitung von Kanälen in niederländischen Städten mangelt es an Untersuchungen zu den Methanemissionen dieser Wasserstraßen. Pelsma betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Methanquellen in Kanälen zu verstehen und Strategien zur Reduzierung der Emissionen zu entwickeln.

Die einzigartigen Eigenschaften von Kanälen, wie das Fehlen eines Betts oder Ufers und die ständige Störung durch den Bootsverkehr, machen sie zu anspruchsvollen Umgebungen für die Untersuchung. Da jedoch 12.5 % der kleinen Oberflächengewässer in den Niederlanden städtische Kanäle sind, ist es von entscheidender Bedeutung, ein besseres Verständnis ihrer Methanemissionen zu erlangen.

Diese Forschung unterstreicht, wie wichtig es ist, städtische Gewässer wie Kanäle bei der Berechnung von Methanemissionen zu berücksichtigen. Durch die Unterschätzung dieser Emissionen könnten frühere Studien die Gesamtbewertung der Treibhausgasemissionen verzerrt haben. Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die Notwendigkeit einer umfassenderen Forschung zu Methanemissionen aus Kanälen und anderen städtischen Gewässern.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Methanemissionen aus Kanälen in niederländischen Städten weitaus größer als bisher angenommen