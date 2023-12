Mann aus Michigan entdeckt nach 80 Jahren wertvollen Meteoriten

Ein Mann aus Michigan besaß unwissentlich über 80 Jahre lang einen der größten Meteoriten des Staates, bis er kürzlich identifiziert und für eine beträchtliche Summe verkauft wurde. David Mazurek, der 1988 eine Farm in Edmore, Michigan, kaufte, stieß bei der Inspektion des Grundstücks auf den Meteoriten. Der Vorbesitzer hatte den 22 Pfund schweren Stein jahrzehntelang als Türstopper genutzt, ohne sich seines Wertes bewusst zu sein.

Mazurek hatte den Stein gelegentlich zum Vorführen und Erzählen in die Schule seiner Kinder mitgenommen, aber erst als er die steigende Nachfrage und Rentabilität von Meteoritenstücken bemerkte, beschloss er, ihn untersuchen zu lassen. Er wandte sich an Mona Sirbescu, eine Geologin an der Central Michigan University, die zuvor ähnliche Anfragen ohne nennenswerte Ergebnisse erhalten hatte.

Sirbescu erkannte sofort die besondere Beschaffenheit des Gesteins, das sie „Edmore-Meteorit“ nannte. Bei der Analyse wurde festgestellt, dass es sich um einen großen Eisen-Nickel-Meteoriten mit einem beträchtlichen Anteil an Nickel handelte, der etwa 12 Prozent seiner Zusammensetzung ausmachte. Sirbescu erklärte, es sei das wertvollste Exemplar, das ihr jemals begegnet sei, sowohl finanziell als auch wissenschaftlich.

Nachdem Mazurek seine Echtheit überprüft hatte, verkaufte er den Meteoriten für 75,000 US-Dollar an das Abrams Planetarium der Michigan State University. Aus Dankbarkeit spendete er 10 Prozent des Verkaufserlöses an die Abteilung für Geo- und Atmosphärenwissenschaften der CMU, wo Sirbescu den Stein identifiziert hatte. Der Meteorit wird wahrscheinlich seinen Platz in einem Museum finden oder an Sammler verkauft werden, die von seiner Seltenheit und wissenschaftlichen Bedeutung profitieren möchten.

Diese faszinierende Geschichte erinnert daran, dass wertvolle und außergewöhnliche Objekte manchmal an den unerwartetsten Orten gefunden werden können und darauf warten, nach vielen Jahren der Dunkelheit entdeckt zu werden.