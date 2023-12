Uralte mikrobielle Gemeinschaften in der abgelegenen Atacama-Wüste entdeckt

By

Wissenschaftler haben in der Atacama-Wüste eine erstaunliche Entdeckung gemacht und ein „fremdes“ Ökosystem freigelegt, wie es noch nie zuvor gesehen wurde. Das Ökosystem liegt in der argentinischen Puna de Atacama und besteht aus kristallklaren Lagunen, die von riesigen Salzebenen umgeben sind. Diese abgelegene und unwirtliche Umgebung mit dem Mangel an Regen und der intensiven Sonneneinstrahlung macht es den meisten Tieren und Pflanzen schwer zu überleben.

Der Geologe Brian Hynek stieß beim Studium von Satellitenbildern auf das Netzwerk der Lagunen. Mit Hilfe der Mikrobiologin Maria Farías wagten sie sich an die Stätte und fanden ein Netzwerk aus 12 Lagunen, die sich über 25 Hektar erstreckten. Was diese Entdeckung wirklich bemerkenswert machte, war das Vorhandensein riesiger Hügel grüner Vegetation, bekannt als Stromatolithen, am Grund der Lagunen.

Stromatolithen sind komplexe mikrobielle Gemeinschaften, die beim Wachsen Felshügel bilden. Die in den Atacama-Lagunen gefundenen Hügel ähneln stark alten Stromatolith-Gemeinschaften, die zu einer Zeit existierten, als es in der Erdatmosphäre fast keinen Sauerstoff gab.

Vorläufige Beobachtungen deuten darauf hin, dass diese Lagunen eines der besten modernen Beispiele für die frühesten Lebenszeichen auf der Erde sein könnten. Die Gesteinsschichten der Stromatolithen bestanden hauptsächlich aus Gips, einem Mineral, das häufig in Stromatolithfossilien vorkommt, in modernen Stromatolithen jedoch fehlt.

Die Umgebung der Lagunen ähnelt stark den Bedingungen auf der alten Erde mit ihrem salzigen, sauren Wasser und der starken Sonneneinstrahlung. Diese Entdeckung liefert nicht nur Einblicke in die frühen Anzeichen von Leben auf unserem Planeten, sondern hat auch Auswirkungen auf das Verständnis, wie Leben auf dem Mars entstanden sein könnte.

Dieses einzigartige Ökosystem könnte jedoch durch einen geplanten Lithiumabbau in der Region gefährdet sein. Wenn der Bergbau beginnt, könnten die Atacama-Lagunen irreparabel beschädigt oder zerstört werden. Wissenschaftler hoffen, weitere Experimente durchführen zu können, um die Stromatolithen zu untersuchen und diese Standorte zu schützen, bevor es zu spät ist.

Die Entdeckung dieser alten mikrobiellen Gemeinschaften an einem so abgelegenen Ort ist eine Erinnerung daran, wie viel über unseren Planeten noch zu erforschen und zu verstehen ist.

