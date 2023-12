Neue Einblicke in hochenergetische Sprengstoffe durch Pump-Probe-Experimente

By

Das Verständnis der komplizierten Reaktionskinetik energiereicher Materialien ist von größter Bedeutung, wenn es um deren Detonationseigenschaften und Sicherheit geht. Obwohl experimentelle Studien und genaue Modellierung ihre Herausforderungen mit sich bringen, haben jüngste Entwicklungen bei Pump-Probe-Experimenten ein neues Licht auf diese hochenergetischen Sprengstoffe geworfen.

Forscher in China haben bedeutende Fortschritte bei der Untersuchung der Reaktionskinetik und dynamischen Prozesse hochexplosiver Sprengstoffe mithilfe großer Laseranlagen erzielt. In einer in der Fachzeitschrift Energetic Materials Frontiers veröffentlichten Studie skizzierte das Team die ausgefeilten Techniken, die bei Pump-Probe-Experimenten und deren Untersuchung dieser Materialien eingesetzt werden.

Die Forscher nutzten verschiedene Methoden wie dynamische Flugbildgebung, Dynamik angeregter Zustände, dynamische explosive Röntgenbeugung und übersteuerte Detonation, um Einblicke in die Komplexität der Kinetik explosiver Reaktionen zu gewinnen. Durch die Untersuchung interner Verformung, Phasenübergang und ultraschneller Dynamik hat das Team hohe räumliche und zeitliche Auflösungen erreicht.

Eine der größten Herausforderungen bei diesen Experimenten ist die Entwicklung neuer In-situ-Diagnostika, mit denen Längen im Angström- bis Millimeterbereich erfasst werden können. Das ultimative Ziel besteht darin, eine Femtosekunden-Bildgebung mit räumlicher Auflösung im atomaren Maßstab zu erreichen und dabei optische und Röntgen- oder andere Teilchensonden zu kombinieren, um chemische Reaktionen an Materialoberflächen und Grenzflächen zu untersuchen.

Die Studie hebt vier entscheidende Schritte hervor. Erstens wird der konfigurierbare Druckbereich durch Laserlademechanismen erreicht, die die Zündung von Sprengstoffen zu einer übertriebenen Detonation führen. Zweitens ermöglicht die hochauflösende transiente Röntgenradiographie die Untersuchung der mikrostrukturellen Entwicklung unter dynamischer Belastung.

Darüber hinaus ist das Verständnis der Kristallstruktur, der Phasenfraktion, der Korngröße und der chemischen Reaktionsprodukte von Sprengstoffen unter dynamischer Belastung von entscheidender Bedeutung für das Verständnis ihrer Zünd- und Detonationsmechanismen. Schließlich ermöglicht die ultraschnelle Laserspektroskopie die Untersuchung struktureller Veränderungen nach elektronischer oder Vibrationsaktivierung.

Diese Pump-Probe-Experimente ebnen den Weg für die Untersuchung komplexer Reaktionen, bei denen es um den Kopplungseffekt von chemischen Reaktionen und Stoßwellen geht. Durch die Untersuchung von Bindungsbruch/-bildung, Energiepopulationen, Strukturveränderungen und Kinetik unter dynamischer Belastung können weitere Durchbrüche bei hochenergetischen Sprengstoffen erzielt werden.

Insgesamt bieten die Fortschritte beim Verständnis der dynamischen Prozesse hochenergetischer Sprengstoffe durch Pump-Probe-Experimente an Laseranlagen wertvolle Einblicke in deren Verhalten und eröffnen Möglichkeiten für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen.

Chu, G., et al. (2023). Jüngste Fortschritte in der Erforschung des dynamischen Prozesses hochenergetischer Sprengstoffe durch Pump-Probe-Experimente an Hochintensitätslaseranlagen. Grenzen energetischer Materialien. /doi.org/10.1016/j.enmf.2023.06.003

Quelle: Energetic Materials Frontiers (https://www.sciencedirect.com/journal/energetic-materials-frontiers)