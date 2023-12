Sterngucker werden Zeuge eines spektakulären Meteorschauers

Zusammenfassung: Astronomiebegeisterte werden sich freuen, denn der mit Spannung erwartete Geminiden-Meteorschauer wird den Nachthimmel erstrahlen lassen. Mit einem erwarteten Spitzenwert von bis zu 120 Meteoriten pro Stunde verspricht diese jährliche Veranstaltung ein unvergessliches Erlebnis für diejenigen zu werden, die den kalten Temperaturen trotzen können.

Obwohl die Geminiden weithin als „König der Meteorschauer“ gelten, sind sie relativ selten und kommen nur einmal im Jahr vor. Der diesjährige Schauer wird besonders bemerkenswert sein, da Chris Curwin, ein Amateurastronom, erklärt, dass die Meteore gegen 8 Uhr beginnen und zunächst am unteren Horizont auftauchen werden. Mit fortschreitender Nacht werden die Meteore immer sichtbarer, erreichen ihren Höhepunkt gegen 10 Uhr und bleiben bis in die frühen Morgenstunden bestehen.

Was die Geminiden so faszinierend macht, ist, dass sie keine besondere Ausrüstung benötigen – nur Ihre Augen. Curwin betonte, dass Sterngucker sich nicht auf eine bestimmte Richtung konzentrieren müssen; Stattdessen können sie das faszinierende Schauspiel von jedem Aussichtspunkt aus genießen. „Es ist ein bisschen so, als würden Schneeflocken auf die Windschutzscheibe zukommen. Wenn sie da sind, sieht man sie auf sich zukommen, aber wenn sie an den Fenstern vorbeifliegen, sieht man eher eine Spur“, erklärte er.

Der Meteoritenschauer scheint vom Sternbild Zwillinge auszugehen und wird vermutlich durch Trümmer des Asteroiden 3200 Phaethon verursacht, der alle eineinhalb Jahre die Sonne umkreist. Um das beste Seherlebnis zu gewährleisten, empfahl Curwin, sich von den Lichtern der Stadt fernzuhalten, um die Lichtverschmutzung zu minimieren. Darüber hinaus riet er dazu, den Augen Zeit zu geben, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, indem Sie nicht auf Ihr Telefon schauen. Mit fortschreitender Nacht ist es ratsam, sich warm anzuziehen, um den kühlen Temperaturen entgegenzuwirken.

Während der Mittwochabend die beste Beobachtungsmöglichkeit bietet, wird der Meteoritenschauer voraussichtlich noch mehrere Tage andauern. Im Falle einer Bewölkung wird den Enthusiasten empfohlen, es in der darauffolgenden Nacht noch einmal zu versuchen. Bereiten Sie sich also darauf vor, die Schönheit des Kosmos zu umarmen und sich auf ein spektakuläres Schauspiel am Nachthimmel vorzubereiten.