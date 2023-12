Entdecken Sie die mystische Schönheit Islands auf einer Tour 2026

By

Begeben Sie sich im Jahr 2026 auf eine beeindruckende Reise durch die atemberaubenden Landschaften Islands. Astronomiebegeisterte haben die Möglichkeit, Zeuge einer totalen Sonnenfinsternis zu werden und gleichzeitig die Naturwunder des Landes zu bewundern. Diese achttägige Tour, organisiert von Eclipse Traveler in Zusammenarbeit mit Astronomy-Redakteuren, verspricht ein unvergessliches Abenteuer vom 10. bis 17. August 2026.

Der Höhepunkt der Reise wird die totale Sonnenfinsternis am 12. August sein, deren Totalität über zwei Minuten dauert. Vor der bemerkenswerten Kulisse der landschaftlichen Schönheit Islands wird dieses Himmelsphänomen Beobachter in seinen Bann ziehen und Astrofotografen eine außergewöhnliche Gelegenheit bieten, atemberaubende Porträts des Ereignisses aufzunehmen.

Island, ein geologisches Paradies, bietet eine Reihe von Attraktionen für alle, die sich für Geologie, Planetenwissenschaften und malerische Landschaften interessieren. Von majestätischen Wasserfällen und Geysiren bis hin zu riesigen Bergen, Vulkanen und Eishöhlen – das Land verfügt über eine bemerkenswerte Geschichte, die mit seiner einzigartigen Geographie verflochten ist.

Die Tour beginnt in Reykjavík, der charmanten Hauptstadt. Nach einem Abend voller Entspannung in einem luxuriösen 4-Sterne-Hotel begeben sich die Teilnehmer auf eine Stadtrundfahrt, erkunden die ikonische Architektur, besuchen das Museum der isländischen Naturwunder und genießen das erholsame Erlebnis in Islands renommierten Spas.

Nach der Sonnenfinsternis geht das Abenteuer mit Besuchen einiger der spektakulärsten Natursehenswürdigkeiten Islands weiter. Der Thingvellir-Nationalpark, ein UNESCO-Weltkulturerbe, zeigt ein dramatisches Grabenbruchtal, das durch die Konvergenz tektonischer Platten entstanden ist. Tauchen oder schnorcheln Sie im kristallklaren Wasser, bestaunen Sie den atemberaubenden Gullfoss-Wasserfall und erleben Sie die beeindruckenden Geysire.

Am nächsten Tag erwarten Sie Wasserfälle, Vulkaninseln und eine fesselnde Geschichte. Erkunden Sie den Wasserfall Seljalandsfoss, bevor Sie eine Fähre zu den Westmännerinseln nehmen. Entdecken Sie die Vulkane Helgafell und Eldfell und tauchen Sie ein in die Schätze des Eldheimar-Museums. Entspannen Sie sich für die Nacht in einem anderen luxuriösen 4-Sterne-Hotel, wo köstliche Speisemöglichkeiten auf Sie warten.

Die Tour geht weiter mit Besuchen des Skógafoss-Wasserfalls, von Gletschern und weiteren Vulkanen. Erfreuen Sie sich am ruhigen blauen Wasser einer unglaublichen Lagune, die mit Eisbergen und gelegentlichen Robben geschmückt ist. Bewundern Sie am Diamond Beach den Kontrast zwischen schwarzem Sand und glitzernden Gletschereisbrocken. Beenden Sie Ihr Abenteuer mit einem Besuch der berühmten Blauen Lagune, wo Sie das berühmte Heilwasser erleben können.

Wenn Astronomie, Geologie und die Wunder unseres Sonnensystems Ihre Fantasie fesseln, ist die 7-Nächte-Reise zur totalen Sonnenfinsternis in Island eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Ausführliche Informationen und Buchungsdetails finden Sie unter EclipseTraveler.com.

Begleiten Sie die Astronomie-Redakteure und andere Enthusiasten auf einer außergewöhnlichen Reise, die Sie von der mystischen Schönheit Islands in Erstaunen versetzen wird.

