Den Nachthimmel erkunden: Jupiter und seine Monde

Im Januar haben Sterngucker die Möglichkeit, abends den hellen Planeten Jupiter am Südosthimmel zu beobachten. Jupiter ist nach Sonnenuntergang das hellste sternähnliche Objekt am Himmel und leicht zu erkennen. In den nächsten Wochen wird sich Jupiter langsam vor dem Widder ostwärts bewegen.

Um Jupiter zu lokalisieren, blicken Sie einfach nach Südosten, wo er sich auf halber Höhe am Himmel befindet. Ein hilfreicher Tipp ist, die Hand auszustrecken und eine Faust zu bilden, wobei der Daumen oben liegt. Der Abstand über die Faust vom Daumenknöchel zum kleinen Fingerknöchel beträgt ungefähr 10 Grad, was als Referenz zur Bestimmung der Nähe Jupiters zu benachbarten Sternen verwendet werden kann.

Hamal, der hellste Stern im Widder, befindet sich über 11 Grad rechts unten vom Jupiter, während Menkar, Teil des Sternbilds Cetus, über 14 Grad rechts oben steht. Diese Sterne sind etwa eine Faust von Jupiter entfernt zu sehen, obwohl in städtischen und vorstädtischen Gebieten möglicherweise ein Fernglas erforderlich ist, um sie durch den Schleier der Außenbeleuchtung zu betrachten.

Mit ruhiger Hand und einem Fernglas ist es außerdem möglich, bis zu vier der größten Jupitermonde, die sogenannten Galileischen Satelliten, zu beobachten. Diese Monde können jede Nacht an verschiedenen Positionen auf beiden Seiten des Jupiter gefunden werden und ihre Umlaufbahnänderungen können über mehrere Stunden hinweg beobachtet werden.

Darüber hinaus können Sterngucker durch ein Teleskop einen Blick auf Jupiters Großen Roten Fleck erhaschen, einen gewaltigen Sturm in der Atmosphäre des Planeten, der seit mindestens 400 Jahren präsent ist. Die besten Beobachtungszeiten für den Großen Roten Fleck in dieser Woche sind wie folgt: 1. Januar – 2:05 Uhr und 9:56 Uhr, 2. Januar – 5:47 Uhr, 3. Januar – 11:35 Uhr, 4. – 7:26 Uhr, 6. Januar – 1:13 Uhr (tief am westlichen Himmel) und 9:05 Uhr und 7. Januar – 4:56 Uhr. In Chicago geschieht dies nur zwanzig Minuten nach Sonnenuntergang.

Am Abend des 6. können Sterngucker auch die Schatten der Monde Europa und Ganymed unterhalb des Großen Roten Flecks beobachten, etwa dreißig Minuten bevor dieser seinen besten Beobachtungsstandort erreicht.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um nach draußen zu gehen und den Nachthimmel zu erkunden, während der helle Jupiter am südöstlichen Abendhimmel auf Sie wartet und Sternguckern und Astronomie-Enthusiasten gleichermaßen einen faszinierenden Anblick bietet.