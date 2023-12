Ein Blick in die Sternentstehung jenseits unserer Galaxie

By

Astronomen haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die unser Verständnis der Sternentstehung erweitert. Bisher wurden zirkumstellare Scheiben, die wirbelnden Strukturen aus Gas und Staub, die neugeborene Sterne umgeben, nur in unserer eigenen Milchstraßengalaxie beobachtet. Nun hat ein Forscherteam jedoch eine zirkumstellare Scheibe in einer unserer nächsten Nachbargalaxien, der Großen Magellanschen Wolke, entdeckt.

Der Stern im Zentrum dieser neu entdeckten Scheibe ist größer und leuchtender als unsere Sonne und wächst derzeit, während er Material aus der umgebenden Scheibe ansammelt. Mit einer bis zu 20-fachen Masse der Sonne und einer tausendmal größeren Helligkeit ist dieser Stern ein bedeutender Fund. Die neu beobachtete Scheibe hat einen Durchmesser, der etwa zehnmal größer ist als derjenige, der die Sonne umgab, als sie vor Milliarden von Jahren entstand.

Dieser etwa 160,000 Lichtjahre von der Erde entfernte Stern in der Großen Magellanschen Wolke bietet Astronomen eine einzigartige Gelegenheit, die Sternentstehung in einer anderen galaktischen Umgebung zu untersuchen. Die Große Magellansche Wolke gilt als Satellitengalaxie der Milchstraße und unterscheidet sich von unserer eigenen Galaxie durch Staubgehalt und metallische Elemente.

Die bahnbrechende Entdeckung wurde mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)-Teleskop in der chilenischen Atacama-Wüste gemacht. Mit seinen leistungsstarken Fähigkeiten überwand ALMA die bisherigen Einschränkungen, die die Entdeckung zirkumstellarer Scheiben außerhalb unserer eigenen Galaxie verhinderten.

Die Astronomin Anna McLeod, die Hauptautorin der Studie, kommentierte die Bedeutung dieser Entdeckung. „Die Beobachtung dieser Scheiben in anderen Galaxien ist sehr wichtig, weil sie uns Aufschluss darüber gibt, wie Sterne in Umgebungen entstehen, die sich von denen der Milchstraße unterscheiden“, sagte McLeod.

Während diese spezielle Scheibe aufgrund der starken Strahlung des massereichen Sterns möglicherweise nicht für die Planetenentstehung geeignet ist, hoffen die Forscher, andere zirkumstellare Scheiben in der Großen Magellanschen Wolke und möglicherweise auch in der Kleinen Magellanschen Wolke zu entdecken. Jede neue Entdeckung wird wertvolle Einblicke in die Sternentstehung unter verschiedenen galaktischen Bedingungen liefern.

Diese bahnbrechende Beobachtung eröffnet ein neues Reich der Erforschung und gibt Astronomen einen Einblick in die Geheimnisse der Sternentstehung jenseits der Grenzen unserer eigenen Galaxie.

