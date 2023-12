Neuer Komet P12/Pons-Brooks von indischen Astronomen eingefangen

Ein Team von Astronomen des Indian Institute of Astrophysics (IIA) hat mit dem Himalayan Chandra Telescope (HCT) in Hanle, Ladakh, eine aufregende Entdeckung gemacht. Sie haben erfolgreich den Kometen P12/Pons-Brooks fotografiert, ein Himmelsobjekt, das aufgrund seiner bemerkenswerten Gas- und Staubausbrüche großes Interesse in der Astronomie-Community und in den Medien geweckt hat und ihm die Spitznamen „Teufelskomet“ und „Millennium Falcon“ eingebracht hat. .

Den IIA-Astronomen ist es am 12. November gelungen, ein atemberaubendes Bild des Kometen P21/Pons-Brooks aufzunehmen. Dieser Komet, der erstmals 1812 entdeckt wurde, umkreist die Sonne mit einer Periode von 71 Jahren. Während seiner früheren Annäherung an die Sonne beobachteten Astronomen mehrere Episoden von Gas- und Staubauswürfen, die zu seinem charakteristischen gehörnten Aussehen führten.

„Dieses Mal ist der Komet keine Ausnahme. „Seit Juli hat es vier Ausbrüche gegeben, bei denen jeder Milliarden Kilogramm Gas und Staub von seiner Oberfläche ausgestoßen hat, was zu einer kurzzeitigen Aufhellung um fast das Hundertfache geführt hat“, beschrieb Margarita Safonova, eine an den Beobachtungen beteiligte Astronomin am IIA.

Der jüngste Ausbruch, der vermutlich durch angesammeltes Gas verursacht wurde, das durch die Einwirkung von Sonnenlicht aus Rissen in der Eiskruste austrat, ereignete sich am 14. November, wie von IIA berichtet. Während der Komet seine Reise fortsetzt, wird erwartet, dass er in den kommenden Monaten noch heller wird und möglicherweise mit bloßem Auge sichtbar wird. Die größte Annäherung an die Sonne erfolgt am 21. April 2024, die größte Annäherung an die Erde am 2. Juni 2024 in einer Entfernung, die etwa dem 1.5-fachen der Entfernung Erde-Sonne entspricht.

Astronomiebegeisterte haben bereits mit kleinen Teleskopen oder Ferngläsern die Möglichkeit, dieses faszinierende Himmelswunder zu beobachten. Niruj Mohan Ramanujam, Leiter der Outreach-Abteilung am IIA, reflektierte die Aufregung rund um die Entdeckung und sagte: „Kometen haben schon immer unsere Neugier geweckt, und wir können es kaum erwarten, diesen Kometen in den kommenden Monaten mit unseren Teleskopen zu fotografieren, um seine außergewöhnliche Reise zu teilen.“ mit allen."

Das Himalaya-Chandra-Teleskop des Indian Astronomical Observatory in Hanle, Ladakh, wo das Bild aufgenommen wurde, wird vom IIA CREST Campus in Hoskote, Karnataka, ferngesteuert.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist der Komet P12/Pons-Brooks?



A: Der Komet P12/Pons-Brooks ist ein 1812 entdecktes Himmelsobjekt, das die Sonne mit einer Periode von 71 Jahren umkreist. Aufgrund seiner häufigen Gas- und Staubausbrüche hat er die Aufmerksamkeit von Astronomen und Medien auf sich gezogen.

F: Warum wird er „Teufelskomet“ und „Millenniumsfalke“ genannt?



A: Der Komet P12/Pons-Brooks hat diesen Spitznamen aufgrund seines Aussehens und seiner bemerkenswerten Gas- und Staubausbrüche erhalten.

F: Wird der Komet P12/Pons-Brooks mit bloßem Auge sichtbar?



A: Ja, es wird erwartet, dass der Komet P12/Pons-Brooks in den kommenden Monaten heller wird und möglicherweise sogar mit bloßem Auge sichtbar sein wird.

F: Wann kommt es zu den größten Annäherungen des Kometen P12/Pons-Brooks an Sonne und Erde?



A: Die größte Annäherung an die Sonne erfolgt am 21. April 2024 und die größte Annäherung an die Erde am 2. Juni 2024 in einer Entfernung, die etwa dem 1.5-fachen der Entfernung Erde-Sonne entspricht.