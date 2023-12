Größter Meteorschauer seit Jahren erleuchtet den Nachthimmel

Ein spektakulärer Meteoritenschauer erleuchtete am Donnerstagabend den Nachthimmel und bescherte Sternguckern ein atemberaubendes Schauspiel von Sternschnuppen. Der Geminiden-Meteorschauer, eines der am meisten erwarteten astronomischen Ereignisse des Jahres, erreichte seinen Höhepunkt und verblüffte die Zuschauer mit über 100 Sternschnuppen pro Stunde. Der atemberaubende Anblick dauerte mehr als drei Stunden und faszinierte das Publikum in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten.

Enthusiasten, die das himmlische Spektakel unbedingt miterleben wollten, wurde empfohlen, den Lichtern der Stadt zu entfliehen und einen Platz abseits der Straßenlaternen zu suchen, um eine freie Sicht zu haben. Viele strömten in die ruhige Wildnis von Sharjahs Mleiha-Gebiet, wo der Nachthimmel aufgrund der Abwesenheit von Lichtverschmutzung strahlend strahlte und die Geräusche der Natur für eine ruhige Kulisse sorgten. Familien und Besucher versammelten sich und stellten bequeme Sitzgelegenheiten auf Teppichen inmitten des Wüstensands auf, wobei die Kalksteinhügelkette Al Faya und der Fossil Rock-Berg der Szene eine majestätische Note verliehen.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung waren die Teilnehmer von der ersten Sternschnuppensichtung des Abends begeistert und erfüllten die Luft mit aufgeregten Ausrufen. Der Geminiden-Meteorschauer, der als einer der zuverlässigsten und beeindruckendsten Schauer gilt, hat uns nicht enttäuscht. Berichten zufolge zogen auf dem Höhepunkt des Schauers stündlich bis zu 120 strahlende und lebendige Sternschnuppen über den Nachthimmel.

Die Vorfreude wuchs im Laufe des Abends und meine Familie und ich hatten das Glück, innerhalb von drei Stunden unglaubliche 103 Sternschnuppen zu beobachten. Jede leuchtende Spur löste kollektives Staunen aus und inspirierte angeregte Gespräche unter Sternguckern. Die Nacht erreichte ihren Höhepunkt, als drei Meteore gleichzeitig über den Himmel schossen und einen beeindruckenden Anblick boten.

Bemerkenswert ist, dass die vom Mleiha Archaeological and Eco-tourism Project organisierte Veranstaltung nur eine der vielen Sternbeobachtungstreffen war, die am Donnerstagabend stattfanden. Die Dubai Astronomy Group veranstaltete eine Veranstaltung am Al-Qudra-See, die 500 Teilnehmer anzog. Darüber hinaus wagten sich zahlreiche Bewohner auf eigene Faust in die Wüste, um das Meteorschauer-Spektakel zu verfolgen.

Der Zauber der Nacht blieb nicht unbemerkt, denn selbst die jüngsten Teilnehmer waren von der himmlischen Darstellung fasziniert. Als der Abend zu Ende ging, rief meine 7-jährige Tochter, die ihr digitales Gerät für den Abend verlassen hatte, freudig aus: „Ich habe 103 Sternschnuppen gesehen, echte Sternschnuppen!“ Ihre Stimme hallte durch die weitläufige Wüste und zeugte von der Ehrfurcht und dem Staunen, die eine der beeindruckendsten Darbietungen der Natur auslöste.