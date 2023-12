Forscher entdecken während Hurrikan Larry eine unerwartete Quelle von Mikroplastik

By

Eine erstaunliche Entdeckung ergab, dass sich eine Gruppe von Universitätsstudenten aus Halifax während des Hurrikans Larry in eine ländliche Gegend in Neufundland begab, um die Möglichkeit zu untersuchen, dass im Meer erzeugtes Mikroplastik durch die Atmosphäre transportiert und in unberührten Gemeinden abgelagert wird. Ihre Ergebnisse haben die wissenschaftliche Gemeinschaft in Erstaunen versetzt.

Die leitende Forscherin Anna Ryan, Masterstudentin der Umweltwissenschaften an der Dalhousie University, beschrieb die Ergebnisse als unerwartet und erstaunlich. Das Team führte ein Experiment durch, indem es einen großen Glaszylinder in der Nähe von St. Michaels, einer kleinen Gemeinde auf der Halbinsel Avalon in Neufundland, platzierte, um vor, während und nach dem Sturm Luftproben zu sammeln.

Die Ergebnisse waren atemberaubend. Die höchste Konzentration an Mikroplastik wurde während des Hurrikans Larry entdeckt, mit über 100,000 Partikeln pro Quadratmeter und Tag. Ryan stellte fest, dass dieser Wert deutlich höher war als bei jeder früheren Studie zu atmosphärischem Mikroplastik.

Die bahnbrechende Studie des Teams, die kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, hat Licht auf eine bisher unbekannte Quelle von Mikroplastik geworfen. Sie fanden heraus, dass die Partikel aus dem Ozean stammten und durch den Sturm in die Atmosphäre geschleudert wurden, wo sie schließlich in ahnungslosen Gemeinden landeten.

Diese Enthüllung hat Bedenken hinsichtlich der weitverbreiteten Verbreitung von Mikroplastik in unserer Umwelt und der möglichen Folgen für Ökosysteme und die menschliche Gesundheit geweckt. Mikroplastik, das sind winzige Kunststoffpartikel mit einer Größe von weniger als 5 mm, wird mit einer Reihe schädlicher Auswirkungen in Verbindung gebracht, darunter der Verzehr durch Wildtiere und die Freisetzung giftiger Chemikalien in die Umwelt.

Weitere Untersuchungen sind nun erforderlich, um die langfristigen Auswirkungen dieses Phänomens zu ermitteln und zu ermitteln, wie es sich auf Gemeinden auswirken kann, die bei extremen Wetterereignissen diesem luftgetragenen Mikroplastik ausgesetzt sind. Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die Dringlichkeit, die Plastikverschmutzung anzugehen, um eine weitere Kontamination unserer Umwelt zu verhindern.

