Einleitung

By

**Titel: Entwicklung innovativer Therapien für Prionenerkrankungen: Die Geschichte von Sonia Vallabh**

Auf dem Gebiet der Prionenforschung hat sich die Biologin Sonia Vallabh zu einer herausragenden Persönlichkeit entwickelt, die ihr Leben dem Verständnis und der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten für Prionenerkrankungen widmet. Zusammen mit ihrem Ehemann Eric Minikel war Vallabh Mitbegründerin der Prion Alliance am Broad Institute of MIT und Harvard mit dem Ziel, die Bemühungen zur Entwicklung von Therapien für diese verheerende Krankheit voranzutreiben.

Eine persönliche Reise

Vallabhs tiefes Engagement in der Prionenforschung ist auf eine persönliche Tragödie zurückzuführen. Im Jahr 2010 erkrankte ihre Mutter an einer mysteriösen Krankheit, die ihren Gesundheitszustand rapide verschlechterte. Leider verstarb sie noch vor Jahresende. Im folgenden Jahr entdeckte Vallabh, dass ihre Mutter einer genetisch bedingten Prionenkrankheit erlegen war. Diese Enthüllung veranlasste Vallabh dazu, sich einem Gentest zu unterziehen, nur um festzustellen, dass auch sie Trägerin der Mutation war, die sie einem extrem hohen Risiko aussetzte, an der tödlichen Krankheit zu erkranken.

Verlagerung des Fokus auf Prionenkrankheit

Motiviert durch ihre persönlichen Erfahrungen beschlossen Vallabh und Minikel, ihre berufliche Laufbahn auf die Erforschung von Prionenerkrankungen auszurichten. Sie vertieften sich in die Forschung, schrieben sich für Abendkurse ein und kündigten schließlich ihre Jobs, um Einstiegspositionen in der biomedizinischen Forschung zu übernehmen. Ihrer Leidenschaft folgend, begannen sie mit Doktorandenprogrammen am Broad Institute, wo sie ein gemeinsames Labor gründeten, das sich der Untersuchung von Prion-Krankheitsmechanismen und der Suche nach Biomarkern widmete.

Eine einzigartige Perspektive

Als Patienten-Wissenschaftler bringt Vallabh eine einzigartige Perspektive in die Erforschung von Prionenkrankheiten ein. Während der Schwerpunkt traditionell auf der Behandlung symptomatischer Erkrankungen lag, ist Vallabh besonders an der Entwicklung präventiver Behandlungen interessiert. Sie glaubt, dass ein frühzeitiges Eingreifen angesichts des schnellen Fortschreitens und der düsteren Prognose von Prionenerkrankungen für den Erhalt der Gehirnfunktion von entscheidender Bedeutung ist.

Auf Prionenprotein abzielen

Die Kerntatsache des ursprünglichen Artikels war das Ziel, Therapien für Prionenerkrankungen zu entwickeln. Ziel von Vallabh und Minikel ist es, die Menge an Prionprotein im Gehirn zu reduzieren, das eine entscheidende Rolle beim Fortschreiten der Krankheit spielt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Knockout-Mäuse, denen das Prionprotein fehlt, nicht erkranken, wenn sie Prionen ausgesetzt werden. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage ihrer Strategie, bei der sie nach Möglichkeiten suchen, den Prionproteinspiegel beim Menschen gezielt anzusprechen.

Neue therapeutische Ansätze

Vallabhs Team erforscht innovative Therapieansätze, darunter Antisense-Oligonukleotide (ASO). Durch den Einsatz von ASO können sie möglicherweise den Prionproteinspiegel bei Personen mit einem Risiko für eine Prionenerkrankung senken, bevor Symptome auftreten. Dieser proaktive Ansatz verspricht, den Ausbruch der Krankheit zu verhindern und die kognitiven Funktionen zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

**F: Was ist eine Prionenkrankheit?**

Unter Prionenkrankheit versteht man eine Gruppe seltener neurodegenerativer Erkrankungen, die durch eine Fehlfaltung normaler Prionproteine ​​im Gehirn verursacht werden und zu tödlichen Schäden und schließlich zum Tod führen.

**F: Wie verlaufen Prionenerkrankungen?**

Prionenerkrankungen schreiten schnell voran, wobei die Patienten in der Regel etwas mehr als ein Jahr nach Auftreten der Symptome überleben.

**F: Was ist die Prion Alliance?**

Die Prion Alliance ist eine Organisation, die von Sonia Vallabh und Eric Minikel am Broad Institute of MIT und Harvard gegründet wurde. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Forschung und der Entwicklung von Therapien für Prionenerkrankungen.

**F: Was ist das Ziel von Vallabhs Forschung?**

Vallabhs Hauptziel ist die Entwicklung wirksamer Therapien für Prionenerkrankungen, mit besonderem Schwerpunkt auf präventiven Behandlungen, die verabreicht werden können, bevor Symptome auftreten.

**F: Was sind Antisense-Oligonukleotide (ASO)?**

Antisense-Oligonukleotide (ASO) sind kurze Nukleinsäuresequenzen, die selektiv auf RNA-Moleküle abzielen und sich an diese binden können, mit dem Potenzial, die Genexpression zu modulieren und die Konzentration spezifischer Proteine ​​zu reduzieren.