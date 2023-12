Revolutionäre neue Bildgebungstechnik verbessert das Verständnis der zellulären Signalübertragung

Ein Forscherteam am MIT hat eine bahnbrechende Bildgebungstechnik entwickelt, die es Wissenschaftlern ermöglicht, mehrere Moleküle in lebenden Zellen gleichzeitig zu beobachten. Die in einer in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichten Studie beschriebene Technik eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung der komplexen molekularen Signalnetzwerke, die die Zellfunktion steuern.

In der Vergangenheit waren Fluoreszenzmikroskope nur begrenzt in der Lage, zwischen einer begrenzten Anzahl von Farben zu unterscheiden, was es schwierig machte, das gesamte Spektrum der molekularen Aktivität in Zellen zu erfassen. Die von Dr. Edward Boyden und seinem Team entwickelte neue Technik überwindet diese Einschränkung jedoch, indem sie fluoreszierende Reporterproteine ​​verwendet, die unterschiedlich schnell an- und ausblinken. Durch die Abbildung von Zellen im Laufe der Zeit und die rechnerische Extraktion jedes Fluoreszenzsignals können die Forscher die sich ändernden Konzentrationen mehrerer Zielproteine ​​gleichzeitig verfolgen.

Dieser Durchbruch hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis verschiedener biologischer Prozesse. Durch die Beobachtung, wie Netzwerke von Signalen innerhalb von Zellen interagieren, können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in Phänomene wie Zellalterung, Krebsmetastasierung sowie Lernen und Gedächtnis im Gehirn gewinnen. Beispielsweise könnte die Technik Aufschluss über die molekularen Veränderungen geben, die während der Zellteilungszyklen auftreten, und ein klareres Bild der Nährstoffreaktion, der Genexpressionsänderungen und der neuronalen Signalübertragung liefern.

„Die Möglichkeit, mehrere Moleküle in Zellen in Echtzeit sichtbar zu machen, ist bahnbrechend“, sagte Dr. Boyden. „Es ermöglicht uns, das dynamische Zusammenspiel verschiedener Signalwege zu erforschen und besser zu verstehen, wie Zellen funktionieren.“

FAQ:

F: Wie funktioniert die neue Bildgebungstechnik?

A: Die Technik nutzt fluoreszierende Reporterproteine, die unterschiedlich schnell blinken. Durch die Abbildung von Zellen im Laufe der Zeit und die rechnerische Extraktion jedes Fluoreszenzsignals können Forscher die sich ändernden Konzentrationen mehrerer Zielproteine ​​gleichzeitig verfolgen.

F: Welche möglichen Anwendungen gibt es für diese Technik?

A: Diese Technik hat das Potenzial, unser Verständnis von Phänomenen wie Zellalterung, Krebsmetastasierung, Lernen und Gedächtnis im Gehirn und mehr zu revolutionieren, indem sie aufdeckt, wie Netzwerke von Signalen interagieren.

F: Wie unterscheidet sich diese Technik von früheren Methoden der Fluoreszenzmikroskopie?

A: Bisherige Methoden der Fluoreszenzmikroskopie waren nur begrenzt in der Lage, zwischen einer begrenzten Anzahl von Farben zu unterscheiden. Die neue Technik überwindet diese Einschränkung, indem sie die Anzahl der sichtbaren molekularen Signale exponentiell erhöht.

F: Ist die Implementierung dieser Technik komplex?

A: Nein, die Implementierung dieser Technik ist unkompliziert und kann mit einfachen Lichtmikroskopen durchgeführt werden, die in Laboren bereits weit verbreitet sind.