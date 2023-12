Neue Studie zeigt, dass sich Feuerwerkskörper negativ auf den Vogelzug auswirken

Eine aktuelle internationale Studie unter der Leitung von Forschern der Universität Amsterdam hat Licht auf die schädlichen Auswirkungen von Feuerwerkskörpern auf die Vogelpopulationen während der Silvesterfeierlichkeiten geworfen. Die Studie mit dem Titel „Fireworks Disturbance Across Bird Communities“, die in der Zeitschrift Frontiers in Ecology and the Environment veröffentlicht wurde, fordert die Einrichtung großer feuerwerksfreier Zonen auf der ganzen Welt.

Die Studie nutzte Daten von Wetterradaren und Vogelzählungen, um die unmittelbaren Flugreaktionen von Vögeln als Reaktion auf Feuerwerkskörper zu analysieren. Die Forscher fanden heraus, dass der Masseneinsatz von Feuerwerkskörpern an Silvester Auswirkungen auf Vögel in einer Entfernung von bis zu 10 Kilometern hat. Die Auswirkungen sind innerhalb der ersten fünf Kilometer am stärksten, dennoch fliegen im Umkreis von 10 Kilometern deutlich mehr Vögel als in normalen Nächten.

Die Studie ergab, dass vor allem größere Vögel wie Gänse, Enten und Möwen von Feuerwerkskörpern betroffen sind. Diese Vögel fliegen nach Beginn des Feuerwerks stundenlang in bemerkenswerten Höhen, was zu Risiken wie Unwettern oder Unfällen aufgrund von Panik führen kann.

Besonders schwerwiegend sind die Folgen von Feuerwerkskörpern für die Vogelpopulation in den Niederlanden, wo 62 % aller Vögel in einem Umkreis von 2.5 Kilometern um bewohnte Gebiete leben. Dies stellt Vögel in den kalten Wintermonaten vor Herausforderungen, wenn Energieeinsparung von entscheidender Bedeutung ist.

Um diese negativen Auswirkungen abzumildern, schlagen die Forscher die Einrichtung feuerwerksfreier Zonen und die Reduzierung des Einsatzes lauter und explosiver Feuerwerkskörper vor. Sie schlagen vor, nach Alternativen wie Drohnenshows oder dekorativen Feuerwerken ohne lautes Knallen zu suchen, um Störungen der Vogelpopulationen so gering wie möglich zu halten.

Zusätzlich zu den Auswirkungen auf Zugvögel lohnt es sich, die Gesamtauswirkungen von Feuerwerkskörpern auf die Tierwelt zu berücksichtigen. Während der Schwerpunkt dieser Studie auf Vogelpopulationen lag, können auch andere Tiere, darunter Hunde und Haustiere, aufgrund der lauten Geräusche, die mit Feuerwerksvorführungen einhergehen, Traumata und Leiden erleiden.

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen von Feuerwerkskörpern auf die Tierwelt kann zu umweltfreundlicheren Feierlichkeiten führen und gleichzeitig den Geist der Freude und Festlichkeit bewahren.